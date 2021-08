Pandémie de coronavirus: 13 pays européens apportent une aide d'urgence à la Tunisie

Afin d'aider la Tunisie à faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et à la situation sanitaire préoccupante dans ce pays, l'Union européenne et ses États membres continuent de mobiliser une aide d'urgence acheminée par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE.

Plusieurs États membres ont répondu à la demande de la Tunisie, notamment l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal, la Lettonie, la Tchéquie, la Croatie et la Roumanie. Près d'1,3 million de doses de vaccin et près de 8 millions de masques faciaux, ainsi que des tests antigéniques, des respirateurs, des concentrateurs d'oxygène, des lits médicalisés et d'autres équipements médicaux vitaux ont déjà été livrés. En outre, une équipe médicale roumaine est arrivée le 9 août à Tunis afin d'apporter un soutien supplémentaire. On s'attend à ce que davantage de livraisons arrivent tout au long du mois.

Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises, a déclaré à ce sujet: «Je remercie tous les États membres de l'UE qui ont rapidement répondu à la demande d'assistance de la Tunisie et au mécanisme européen de protection civile qui a rendu cette aide possible grâce à une coordination rapide. Il s'agit là d'un véritable exemple de l'esprit de solidarité qui anime les opérations de l'UE. En collaboration avec les États membres, l'UE continuera de garantir l'accès international aux vaccins, au matériel médical et à d'autres formes de soutien pour mettre fin à la pandémie.»

En outre, l'UE a débloqué 700 000 euros au titre de l'instrument de lutte contre les épidémies pour faire face à l'épidémie actuelle de COVID-19 en Tunisie. Le financement contribuera à répondre aux besoins immédiats et essentiels liés à la gestion des cas de COVID-19. Il servira également à la coordination et au soutien de la campagne de vaccination en Tunisie.

Contexte

L'objectif du mécanisme de protection civile de l'UE est de renforcer la coopération entre les États membres de l'UE et six États participants dans le domaine de la protection civile, en vue d'améliorer la prévention des catastrophes, ainsi que la préparation et la réaction à ces dernières. Lorsque l'ampleur d'une situation d'urgence dépasse les capacités de réaction d'un pays, celui-ci peut demander de l'aide par l'intermédiaire du mécanisme. Grâce à ce mécanisme, la Commission européenne joue un rôle essentiel dans la coordination de la réaction aux catastrophes en Europe et au-delà, et prend en charge au moins 75 % des coûts liés au transport et/ou aux opérations de déploiement.

Lorsqu'une demande d'aide est formulée par l'intermédiaire du mécanisme, le Centre de coordination de la réaction d'urgence mobilise une assistance ou une expertise. Le centre suit les événements dans le monde entier 24 h/24 et 7 j/7 et garantit un déploiement rapide de l'aide d'urgence grâce à un lien direct avec les autorités nationales de protection civile. Des équipes et des équipements spécialisés, tels que des bombardiers d'eau pour lutter contre les incendies de forêt, des équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que des équipes médicales, peuvent être mobilisés dans un bref délai pour des déploiements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe.

N'importe quel pays du monde, mais aussi les Nations unies et ses agences ou une organisation internationale concernée, peuvent faire appel au mécanisme de protection civile de l'UE pour obtenir de l'aide. En 2020, le mécanisme a été activé plus de 100 fois. Par exemple, pour réagir à la pandémie de coronavirus, au lendemain de l'explosion à Beyrouth au Liban, lors des inondations en Ukraine, au Niger et au Soudan, à la suite du tremblement de terre en Croatie, et au lendemain des cyclones tropicaux en Amérique latine et en Asie.