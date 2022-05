Nouvelle noyade en Méditerranée : la suspension des missions officielles de sauvetage se poursuit

Genève - Des dizaines de migrants et de demandeurs d'asile sont morts ou ont été portés disparus après le naufrage de leur bateau au large des côtes tunisiennes il y a quelques jours, a déclaré l'Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme dans un communiqué exprimant ses profonds regrets.

Un canot pneumatique parti de la côte de la ville de Zuwara, dans le nord-ouest de la Libye, transportait une centaine de migrants et de demandeurs d'asile avant de couler lundi dernier au large de la côte de l'État de Sfax, au sud-est de la Tunisie. Si 24 d'entre eux ont été secourus, les 76 autres sont toujours portés disparus, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations.

La plupart des victimes sont originaires d'Afrique subsaharienne, et certaines d'entre elles sont de nationalité arabe, mais il n'a pas encore été possible de déterminer avec précision les nationalités des noyés.

Depuis le début de l'année, le nombre de victimes documentées de migrants et de demandeurs d'asile s'élève à environ 800, dans plus de 85 cas de noyade dans la Méditerranée. Ce chiffre est presque égal à celui de la même période l'année dernière, ce qui indique que les parties concernées ignorent tous les efforts pour sauver la vie de ces innocents.

Les modestes efforts de recherche et de sauvetage et la faible réponse aux appels des bateaux de migrants qui ont coulé ont directement contribué à l'augmentation du nombre de victimes. Dans certains cas, les bateaux qui se sont noyés ont été découverts accidentellement par des bateaux de pêche - non équipés pour secourir les migrants - qui pêchaient par hasard près de la zone.

Les politiques migratoires sévères des pays de destination de l'UE poussent les migrants et les demandeurs d'asile à choisir des itinéraires dangereux pour atteindre l'Europe. Pendant ce temps, ces pays continuent d'apporter leur soutien aux refoulements violents vers des pays non sûrs, sans tenir compte des horribles abus commis dans ces pays.

Michela Pugliese, chercheuse en migration et asile à Euro-Med Monitor, a déclaré : "Ce qui est le plus inquiétant dans la façon dont l'UE traite les noyades de migrants et de demandeurs d'asile, c'est que les parties concernées semblent être indifférentes face à ces incidents, comme si la vie des victimes n'était pas si importante pour prendre des mesures particulières afin de mettre un terme à cette tragédie permanente."

"En tant que défenseurs des droits de l'homme, il est important de continuer à s'élever contre toutes les politiques qui causent directement ou indirectement les incidents de noyade de migrants et de demandeurs d'asile dans la Med. Des centaines de personnes qui meurent chaque année de causes évitables ne devraient pas être normales."

En janvier, Euro-Med Monitor a publié un rapport sur l'augmentation du nombre de migrants et de demandeurs d'asile noyés ainsi que de ceux qui sont arrivés en Europe au cours de l'année écoulée. Environ 116 573 migrants et demandeurs d'asile ont atteint l'Europe via le Med en 2021, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2020, qui a vu l'arrivée de 88 143 migrants et demandeurs d'asile.

En 2021, le nombre de décès et de disparitions dans la Méditerranée a également augmenté, puisque 1 864 personnes, dont 64 enfants, sont décédées ou ont disparu, soit une augmentation d'environ 21 % par rapport à 2020, année au cours de laquelle 1 401 personnes sont décédées ou ont disparu.

Les pays d'origine et de destination et toutes les autres parties concernées devraient fournir une assistance aux personnes échouées en mer et mettre en œuvre la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 - qui souligne la nécessité de sauver et d'aider les personnes échouées en mer - ainsi que la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage - qui exhorte les États côtiers à se coordonner pour sauver les personnes en détresse en mer.

L'UE devrait réactiver ses missions officielles de sauvetage, effectuer des patrouilles permanentes pour garantir une prise en charge efficace de toute noyade potentielle, et s'occuper de toutes les victimes dans le monde entier dans une perspective humanitaire unique.

L'UE devrait s'efforcer de mettre en place des voies de migration sûres afin de protéger les migrants et les demandeurs d'asile des trafiquants d'êtres humains, de développer des mécanismes d'accueil, de ne pas rejeter arbitrairement les demandes d'asile et d'œuvrer de manière positive à l'intégration des migrants et des réfugiés dans leur nouvelle société.