MRG et ses partenaires préoccupés par la situation des réfugiés, migrants et demandeurs d’asile en Tunisie

La déclaration suivante a été cosignée par une coalition d'organisations travaillant en ou sur la Tunisie, dont MRG, le 18 février 2022.

Nous, les organisations soussignées, sommes préoccupées par la détérioration de la situation des réfugié.es, migrant.es et demandeur.seus d'asile au cours de la dernière période en Tunisie.

Depuis une semaine, un groupe de réfugié.e.s et de demandeur.euse.s d'asile tient un sit-in devant le HCR à Zarzis pour demander à être réinstallé.es dans des pays plus sûrs et pour protester contre le manque de soutien du HCR et de ses partenaires locaux, surtout après les retards importants dans l'octroi de l'aide financière, la fermeture des bureaux dans certaines régions et la fermeture des foyers où ils vivaient.

De nombreux.ses migrant.e.s sont aussi victimes d'arrestations arbitraires et de violences verbales et physiques. Ces arrestations touchent également les étudiant.es et les personnes possédant un permis de séjour légal. La plupart de ces arrestations sont fondées sur le profilage racial et la couleur de la peau.

Des campagnes provocatrices sur les réseaux sociaux ont contribué à alimenter les comportements racistes généralisés dans la société et l'augmentation du nombre d'attaques et de violences à l'encontre des migrant.e.s, des réfugié.e.s et des demandeurs.ses d'asile. Nombre d'entre eux ont également été victimes de crimes de haine et ont été chassé.es de leur lieu de travail et de leur domicile. Cette situation a rendu les choses plus compliquées, notamment pour les personnes les plus vulnérables comme les personnes LGBTQI++, les femmes, les mineurs non accompagnés et les personnes handicapées.

Sur la base de ce que nous avons décrit ci-dessus, nous demandons que :

Le HCR et ses partenaires locaux respectent leurs engagements et fournissent la protection nécessaire aux réfugié.es et aux demandeurs.ses d'asile. Nous demandons également d'accélérer les processus de détermination du statut et de réinstallation.

Nous demandons à l'Etat tunisien de :

Mettre à jour les lois sur la migration et la résidence pour trouver des solutions à plus long terme et ne pas accepter les accords européens sur les politiques frontalières.

Garantir le droit à l'éducation et protéger les enfants, en particulier celleux qui ne sont pas accompagnés.

Assurer la sécurité des réfugié.e.s, des migrant.e.s et des demandeur.se.s d'asile et sanctionner les comportements racistes et les campagnes de haine sur la base de la loi 50 contre toutes les formes de discrimination raciale de 2018.

Créer une loi nationale d'asile qui puisse assurer la protection des demandeur.ses d'asile et permette leur régularisation et l'accès au travail dans un environnement qui évite les abus.

Nous appelons également la société civile à être solidaire avec ces communautés, à éduquer sur les dangers de ces campagnes de haine contre les migrant.e.s et à fournir aux victimes le soutien juridique, psychologique et social dont elles ont besoin.

Signataires