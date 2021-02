l’OIM est soulagée d’apprendre le sauvetage de 102 migrants dans la région de Sousse

Tunis, le 12 février 2021 :

Selon des sources de la garde maritime et rapportées par la presse locale, l'opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités tunisiennes, le 12/02/2021, a fourni une assistance vitale et urgente à 102 migrants tunisiens (101 hommes et 1 femme) en détresse en mer à bord de deux canots pneumatiques gonflables, qui tentaient de rejoindre les côtes italiennes. L'opération a été couronnée de succès après leur débarquement rapide dans le port de Sousse, Tunisie en toute sécurité.

L'OIM Tunisie salue la réponse rapide des autorités locales pour prévenir des pertes tragiques en vies humaines de migrants vulnérables et l'immense travail humanitaire pour sauver 3 migrants tunisiens, dont la situation sanitaire a nécessité une prise en charge médicale urgente.

Encore une fois, les conditions dangereuses de ces périlleuses traversées montrent non seulement les risques de perte de vie confrontés souvent par les migrants, mais surtout, les grands risques associés aux services couteux et illicites des réseaux de trafics de migrants qui conduisent à d'innombrables tragédies de naufrages. Déjà en 2021, plus de 135 personnes ont perdu la vie en Méditerranée en tentant d'atteindre les côtes européennes.

M. Azzouz Samri, Chef de mission de l'OIM en Tunisie a déclaré ce matin que : « nous avons appris avec un grand soulagement que l'opération de recherche et de sauvetage menée aujourd’hui par les autorités tunisiennes a réussi à éviter une tragique perte de vies humaines. Cette opération montre clairement que le renforcement des capacités de SAR des États membres est un facteur très important dans la réussite des opérations de sauvetage en mer des migrants et à entraver le trafic et la traite des personnes. ».