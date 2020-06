L’OIM attristée par la tragédie de naufrage d’un bateau transportant des migrants à proximité des côtes de l’Île de Kerkennah

Au moment où les recherches se poursuivent pour repêcher les corps des migrants- 47 corps repêchés à présent selon les informations officielles- après le naufrage survenu aux large de l’Ile de Kerkennah sur les côtes de Sfax, la semaine dernière et qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de migrants, l’OIM, Tunisie, tient à présenter ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes.

Ce naufrage rappelle à nouveau les difficultés énormes endurées par les migrants dans leurs tentatives de joindre les côtes nord de la Méditerranée et ne doit pas occulter les risques réels de naufrages invisibles qui se produiraient loin des yeux de la communauté internationale.

En raison de la diminution continue de capacité de sauvetage en mer, le risque de décès supplémentaires devient plus élevé. Au moins 157 personnes ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée centrale depuis le début de cette année. Car ce chiffre risque d’augmenter au vu de la conjoncture mondiale et de l’impact du Coronavirus, l'OIM rappelle que le sauvetage des vies humaines demeure la première priorité.

Tout en reconnaissant l’importance des actions de sauvetage menées par divers acteurs de la société civile, l’OIM réitère son appel pour un renforcement du rôle des Etats dans les opérations de recherche et de secours en méditerranée, dont la traversée reste la plus meurtrière au monde. L’OIM se tient constamment prête à apporter l’assistance nécessaire aux rescapés et aux familles des disparus et à accompagner et appuyer les efforts des autorités et des partenaires locaux.

D’autre part l’OIM condamne avec la plus grande fermeté le trafic illicite de migrants en mer et rappelle que les passeurs sans scrupules profitant de la vulnérabilité des migrants doivent être poursuivis.

Ces tragédies et pertes de vies humaines nous interpellent tous et rappellent l’impérieuse nécessité de multiplier et coordonner les efforts pour une migration sûre, ordonnée, régulière et respectueuse de la dignité humaine et le droit à la vie.