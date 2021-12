Inauguration du Bureau « Shamel » pour l’inclusion des réfugiés, des demandeurs d’asile, des migrants et des migrants tunisiens de retour dans l’espace citoyen Al Ghazella [FR/AR]

La municipalité de Raoued, en partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) et l’Institut arabe des droits de l’homme (IADH), ouvre un bureau pour la réception et l’orientation des réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et les migrants tunisiens de retour établit au sein de l’espace citoyen de l’arrondissement Al Ghazella.

Le Bureau Shamel est une initiative pilote pionnière en Tunisie et en Afrique du Nord qui se consacrera à l’accueil et à l’orientation des personnes relevant du mandat du HCR, de l’OIM et des Tunisiens de retour vers divers services municipaux ainsi qu’aux services fournis par les agences gouvernementales locales, les ONG et les associations dédiées.

Les villes et des municipalités jouent un rôle de plus en plus important dans la protection et la promotion des conditions d’inclusion sociale et économique. Elles sont souvent le premier point de communication avec les groupes de réfugiés, de migrants et de Tunisiens de retour.

A travers cette démarche, il s’agit de donner une impulsion nouvelle au partenariat entre les autorités locales et les institutions gouvernementales d’une part, et les organisations des Nations Unies et les organisations de la société civile d’autre part, afin de trouver des mécanismes efficaces pour élargir la protection et l’accès aux services pour les groupes vulnérables en Tunisie.

L’espace ouvrira ses portes le jeudi 2 décembre 2021 avec une cérémonie d’inauguration. Le organisations partenaires (HCR, IOM et IADH) ainsi que la municipalité de Raoued tiennent à remercier les donateurs pour leurs généreuses contributions, notamment la coopération au développement autrichienne (ADA) et le gouvernement suisse à travers le secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

