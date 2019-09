Evaluation Décentralisée : Activités du PAM de renforcement des capacités pour l’amélioration du Programme National d’Alimentation Scolaire en Tunisie de 2016 à 2018 - Juin 2019

L’évaluation avait le double objectif de rendre des comptes sur les résultats obtenus par le PAM et les performances des activités d’assistance technique et de conseil au gouvernement tunisien, et d’apprentissage pour tirer des leçons de cette expérience et identifier des bonnes pratiques qui pourraient être répliquées. Les utilisateurs de l’évaluation sont le BP du PAM, ses partenaires gouvernementaux, le Bureau Régional (BR) et le siège du PAM.