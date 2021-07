Enfants et jeunes migrants et déplacés en Tunisie : Profils, itinéraires, protection et besoins

Il existe peu de recherches sur la migration mixte en Tunisie, et il y a une pénurie particulière de données relatives aux expériences des enfants et des jeunes migrants et déplacés. Pour aider à combler ce manque, cette étude explore les profils, les itinéraires et les vulnérabilités des enfants et des jeunes migrants et déplacés en Tunisie, en s’appuyant sur plus de 1,500 enquêtes auprès de guardiens d’enfants et de jeunes, et sur des entretiens supplémentaires avec des enfants, des jeunes, des guardiens et des prestataires de services. Grâce à son analyse complète et à ses recommandations, cette étude vise à fournir une base de données solide aux praticiens et aux décideurs politiques travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance en Tunisie et le long des routes migratoires mixtes vers la Tunisie.