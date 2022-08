Déclaration de fin de mission du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement M. Pedro Arrojo-Agudo (Tunis, le 28 juillet 2022)

A la fin de ma visite en Tunisie, entreprise à l'invitation du gouvernement du 18 au 29 juillet 2022, j'ai le plaisir de partager mes conclusions et recommandations préliminaires basées sur les informations recueillies avant et pendant la visite. Le rapport final et complet sera présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de sa 54e session en septembre 2023. Je voudrais remercier le Gouvernement de la Tunisie pour l'invitation et la collaboration dans l'organisation de la visite et pour le dialogue respectueux que nous avons eu pendant la visite du pays et qui, j'en suis sûr, se poursuivra à l'avenir. Je remercie le personnel des ministères qui a partagé ses connaissances avec moi, ainsi que les municipalités et les autorités locales chargées de l'eau, de l'assainissement et de la santé que j'ai rencontrées au cours de mon intense voyage à travers le pays.

Je tiens à vous remercier d'avoir pu aménager votre calendrier et d’avoir pris le temps pour me rencontrer et partager avec moi vos connaissances et expériences. Au cours de cette visite, j'ai également rencontré un vaste réseau de la société civile, d'organisations communautaires et de détenteurs de droits; le résultat de cette visite n'aurait pas été possible sans votre travail pendant des mois pour préparer et soutenir la visite sur le terrain. Je tiens tout particulièrement à remercier les habitants des zones rurales et des petits villages qui ont ouvert leur communauté et leur cœur pour partager leurs préoccupations, leurs conditions de vie difficiles et leurs luttes quotidiennes pour faire respecter les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Cette rencontre avec vous a confirmé ma conviction que les détenteurs de droits doivent être au centre des politiques et des programmes en matière d'eau potable et d'assainissement.

Enfin, je voudrais également remercier le Bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies et le Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme en Tunisie d'avoir facilité et soutenu cette visite.

* * *