Argumentaire pour un plaidoyer en faveur d’une protection sociale sensible au VIH

Malgré sa faible prévalence, le VIH suscite de plus en plus d'inquiétude en Tunisie. Parmi les nombreux facteurs en cause figurent la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Face à cette situation, on observe une augmentation de la reconnaissance du rôle de la protection sociale sensible au VIH, dans la progression de la riposte face au SIDA visant à assimiler et utiliser les services de prévention, de traitement et de soins du VIH

La toile de fond d’une protection sociale sensible au VIH est nécessairement l'adoption d'une nouvelle approche basée sur les Droits de l'Homme, faisant des droits sociaux des Droits sur l'État, censé couvrir les besoins de dignité et d'insertion sociale et économique, cibler la justice sociale et ainsi répondre aux exigences constitutionnelles et juridiques.

Les arguments en faveur d’une protection sociale sensible au VIH, sont convaincants. Pour lutter contre le SIDA, le ministère des affaires sociales, le ministère de la santé et les médias sont vivement sollicités pour intégrer cette épidémie comme un élément clé de leur stratégie, programmes et activités.

La phase de recherche d'informations et de données est cruciale, car il s'agit du cœur même de toute activité de plaidoyer : elle permet de mettre en place l'argumentaire et le discours du plaidoyer et de déterminer, à partir des buts généraux, les objectifs spécifiques de la stratégie de plaidoyer. C’est dans ce cadre que s’est élaboré cet argumentaire de plaidoyer pour une protection sociale sensible au VIH, commandité par le Programme Alimentaire Mondial pour donner suite aux résultats et recommandations de l’étude d’évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des PVVIH. L’élaboration de cet argumentaire s’est basée sur une recherche documentaire et des entretiens avec des acteurs institutionnels et des acteurs de la société œuvrant pour la lutte contre le VIH. Le constat communément partagé est que l’objectif d’une protection sociale sensible au VIH est à la portée des acteurs parce que légitime et possible. Les « outputs » des deux ateliers organisés au profit des travailleurs sociaux et des Médias l’attestent.

Les principales orientations, pour y parvenir, se résument comme suit ;