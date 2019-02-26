Tropical Cyclone Advisory Number 9 for Tonga on Tropical Depression 11F
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 02:00PM TUESDAY 26 FEBRUARY 2019
TROPICAL CYCLONE WARNING REMAINS INFORCE FOR TONGA
WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
A GALE WARNING IS NOW INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORIES REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U BUT IS NOW INFORCE FOR HA’APAI.
A HEAVY DAMAGING SWELL IS NOW INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL DEPRESSION TD11F WAS LOCATED NEAR LATITUDE 15.1 SOUTH, LONGITUDE 175.6 WEST OR 50KM NORTH OF NIUAFO’OU OR 220KM WEST NORTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 1:00PM THIS AFTERNOON. THIS SYSTEM IS GRADUALLY MOVING SOUTH AT THE SPEED OF 14 KNOTS (26KM/HR). THE POTENTIAL FOR THE SYSTEM TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE IS HIGH WITHIN THE NEXT 6 HOURS. THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 30 KNOTS (55 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 40-45 KNOTS (74-83KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TD11F IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 125KM SOUTH OF NIUAFO’OU, 210KM WEST SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU OR 275KM NORTHWEST OF VAVA’U AT 7:00PM THIS EVENING. HEAVY RAIN AND GALE FORCE WINDS MAY START TO AFFECT THE NIUAS AND SPREAD TO VAVA’U LATER THIS EVENING.
FOR THE NIUAS:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37KM/HR). TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS 25-30 KNOTS (46-55KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 40-45 KNOTS (74-83KM/HR) THIS EVENING. MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL. POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN AND HEAVY DAMAGING SWELL.FOR VAVA’U:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37KM/HR). TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS 25-30 KNOTS (46-55KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 40-45 KNOTS (74-83KM/HR) TONIGHT. MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL.
POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN AND HEAVY DAMAGING SWELL.FOR HA’APAI:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37KM/HR). TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS 25-30 KNOTS (46-55KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 35-45 KNOTS (64-83KM/HR) EARLY TOMORROW MORNING. MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL.
POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN AND HEAVY DAMAGING SWELL.FOR TONGATAPU AND ‘EUA:
EAST TO SOUTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37KM/HR), TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS, 25-30 KNOTS (46-55KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 35-45 KNOTS (64-83KM/HR) TOMORROW.CLOUDY PERIODS WITH POSSIBLE OCCASSIONAL SHOWERS HEAVY AT TIMES TOMORROW.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL.
POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS.
TIDE PREDICTION
LOW TIDE : 07:35PM (THIS EVENING)
HIGH TIDE : 01:50PM (EARLY TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 02:00PM WAS 1004.6 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 85%.
THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL DEPRESSION 11F FOR TONGA WILL BE ISSUED AT ABOUT 5:00PM THIS EVENING.
FCD: OF/VF/PK/SP/STP/NH/AA/SU= CRS: ST/HT/=