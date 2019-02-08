Tropical Cyclone Advisory Number 8 for Tonga on Tropical Disturbance 06F
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 07:00AM FRIDAY 08 FEBRUARY 2019
A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS INFORCE FOR TONGA.
WARNINGS FOR LAND AREAS:
A STORM WARNING REMAINS INFORCE FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA, TELE-KI-TOKELAU, VAVA’U AND HA’APAI LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA.
A HEAVY DAMAGING SWELL WARNING REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL DEPRESSION 06F WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.4 SOUTH, LONGITUDE 176.7 WEST OR 340KM SOUTH SOUTH WEST OF NIUAFO’OU, 290KM WEST OF VAVA’U, 295KM WEST NORTH WEST OF HA’APAI, OR 345KM NORTH NORTHWEST OF NUKU’ALOFA AT 04:00AM THIS MORNING. THIS SYSTEM IS MOVING SOUTH SOUTHWEST AT THE SPEED OF 15 KNOTS (28KM/HR) AWAY FROM THE NIUAS AND THE POTENTIAL FOR THIS SYSTEM TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE IN THE NEXT 24 HOURS IS LOW. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH OF LOW PRESSURE LIES SLOW MOVING OVER THE GROUP. ASSOCIATED CLOUDS, HEAVY RAIN AND GALE TO STORM FORCE WINDS MAY AFFECT THE GROUP.
FOR NIUAFO’OU:
NORTH TO NORTHWEST WINDS 20-30 KNOTS (37-55 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 40 KNOTS (74KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR NIUATOPUTAPU:
NORTH TO NORTHEAST WINDS 20-30 KNOTS (37-55 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 40 KNOTS (74KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR HA’APAI MO VAVA’U:
NORTH TO NORTHEAST WINDS 30-35 KNOTS (55-65 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 50 KNOTS (95KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR TONGATAPU AND ‘EUA:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 25-30 KNOTS (45-55KM/HR) THIS AFTERNOON WITH A MOMENTARY GUSTS OF UP TO 50 KNOTS (95KM/HR). MOSTLY CLOUDY WITH OCCASSIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE : 10:05AM
LOW TIDE : 04:05PM
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 07:00AM WAS 1004.3 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 99%.
THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY FOR TONGA WILL BE ISSUED AT ABOUT 01:00PM TODAY.
FCD: LF/VF/SU/STP/= CRS: ST/HT/=