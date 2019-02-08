08 Feb 2019

Tropical Cyclone Advisory Number 8 for Tonga on Tropical Disturbance 06F

Report
from Government of Tonga
Published on 08 Feb 2019 View Original

TONGAN

ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 07:00AM FRIDAY 08 FEBRUARY 2019

A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS INFORCE FOR TONGA.

WARNINGS FOR LAND AREAS:

A STORM WARNING REMAINS INFORCE FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA, TELE-KI-TOKELAU, VAVA’U AND HA’APAI LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS.

A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA.

A HEAVY DAMAGING SWELL WARNING REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.

SITUATION:

TROPICAL DEPRESSION 06F WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.4 SOUTH, LONGITUDE 176.7 WEST OR 340KM SOUTH SOUTH WEST OF NIUAFO’OU, 290KM WEST OF VAVA’U, 295KM WEST NORTH WEST OF HA’APAI, OR 345KM NORTH NORTHWEST OF NUKU’ALOFA AT 04:00AM THIS MORNING. THIS SYSTEM IS MOVING SOUTH SOUTHWEST AT THE SPEED OF 15 KNOTS (28KM/HR) AWAY FROM THE NIUAS AND THE POTENTIAL FOR THIS SYSTEM TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE IN THE NEXT 24 HOURS IS LOW. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH OF LOW PRESSURE LIES SLOW MOVING OVER THE GROUP. ASSOCIATED CLOUDS, HEAVY RAIN AND GALE TO STORM FORCE WINDS MAY AFFECT THE GROUP.

FOR NIUAFO’OU:

NORTH TO NORTHWEST WINDS 20-30 KNOTS (37-55 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 40 KNOTS (74KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR NIUATOPUTAPU:

NORTH TO NORTHEAST WINDS 20-30 KNOTS (37-55 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 40 KNOTS (74KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR HA’APAI MO VAVA’U:

NORTH TO NORTHEAST WINDS 30-35 KNOTS (55-65 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 50 KNOTS (95KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR TONGATAPU AND ‘EUA:

EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 25-30 KNOTS (45-55KM/HR) THIS AFTERNOON WITH A MOMENTARY GUSTS OF UP TO 50 KNOTS (95KM/HR). MOSTLY CLOUDY WITH OCCASSIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.

TIDE PREDICTION

HIGH TIDE : 10:05AM
LOW TIDE : 04:05PM

THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 07:00AM WAS 1004.3 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 99%.
THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY FOR TONGA WILL BE ISSUED AT ABOUT 01:00PM TODAY.

FCD: LF/VF/SU/STP/= CRS: ST/HT/=

Informing humanitarians worldwide.

A service provided by

ReliefWeb has been the leading online source for reliable and timely humanitarian information on global crises and disasters since 1996.
Learn more about ReliefWeb

The ReliefWeb blog

Becoming a digital humanitarian, one deployment at a time

Nine years ago, a devastating earthquake hit Haiti, and I was among many looking for meaningful ways to help, albeit from far away.

Visit the blog

Connect With ReliefWeb

Related Sites

Submit Content

Share information through ReliefWeb to better inform humanitarians worldwide.

How to submit content

Tools

  • API - Real-time data stream to power next-generation apps.
  • Location Maps - Country maps for your reports and presentations.
  • Humanitarian Icons - Ready-to-use symbols and icons. Free download.
  • RSS - Subscribe to information finely tuned to your needs.
  • Frequently Asked Questions - Get answers to common problems and learn more about ReliefWeb.
  • Contact Us - Ask questions and suggest improvements.