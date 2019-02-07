07 Feb 2019

Tropical Cyclone Advisory Number 5 for Tonga on Tropical Disturbance 06F

Report
from Government of Tonga
Published on 07 Feb 2019 View Original

TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 5 FOR TONGA ON TROPICAL DISTURBANCE 06F

ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 01:00PM THURSDAY 07 FEBRUARY 2019TONGAN

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A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAINS INFORCE FOR TONGA.

**WARNINGS FOR LAND AREAS: **

A STORM WARNING IS NOW INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA.

A HEAVY DAMAGING SWELL WARNING REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS AND IS NOW INFORCE FOR VAVA’U COASTAL WATERS.

SITUATION:

TROPICAL DEPRESSION 06F WAS LOCATED NEAR LATITUDE 14.5 SOUTH, LONGITUDE 175.8 WEST OR 121KM NORTH OF NIUAFO’OU, 270KM NORTHWEST OF NIUATOPUTAPU, 501KM NORTH NORTH WEST OF VAVA’U AT 10:00AM THIS MORNING. THIS SYSTEM IS MOVING SOUTH WEST AT THE SPEED OF 10KNOTS (18KM/HR) AND HAS THE POTENTIAL TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE IN THE NEXT 36 HOURS. MEANWHILE, A TROUGH OF LOW PRESSURE LIES SLOW MOVING OVER THE GROUP. ASSOCIATED CLOUDS, HEAVY RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE GROUP.

**FOR THE NIUAS AND VAVA’U: **NORTHEAST WINDS 30-35 KNOTS (55-65 KM/HR), WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 55 KNOTS (101KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.FOR HA’APAI:

EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 25-30 KNOTS
(45-55 KM/HR) AT TIMES. CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH SEAS. A MODERATE NORTHEASTERLY SWELL.FOR TONGATAPU AND ‘EUA:

EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 25-30 KNOTS (45-55KM/HR) AT TIMES. MOSTLY CLOUDY WITH OCCASSIONAL SHOWERS, POSSIBLY HEAVY FALL WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH SEAS. A MODERATE SOUTHEASTERLY SWELL.

TIDE PREDICTION

LOW TIDE : 03:25PM
HIGH TIDE : 09:30PM

THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 01:00PM WAS 1007.9 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 88%.
THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY FOR TONGA WILL BE ISSUED AT ABOUT 07:00PM TODAY (07/02/2019).

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FCD: MT/SP/VV/FH/SV/AA/JS/TTK/SF/= CRS: FV/TT/=

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