Tropical Cyclone Advisory Number 5 for Tonga on Tropical Depression 11F
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 01:00AM TUESDAY 26 FEBRUARY 2019
TROPICAL CYCLONE WARNING REMAINS INFORCE FOR TONGA.
WARNINGS:
A GALE WARNING REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A GALE ALERT REMAIN INFORCE FOR HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORIES REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U.
A HEAVY DAMAGING SWELL REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL DEPRESSION TD11F WAS LOCATED NEAR LATITUDE 13.6 SOUTH, LONGITUDE 174.9 WEST OR 230KM NORTH NORTHEAST OF NIUAFO’OU OR 285KM NORTH NORTH-WEST OF NIUATOPUTAPU AT 11:00PM TONIGHT. THIS SYSTEM IS GRADUALLY MOVING SOUTH SOUTHEAST AT THE SPEED OF 10 KNOTS (18KM/HR). THE POTENTIAL FOR THE SYSTEM TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE IS MODERATE TO HIGH IN THE NEXT 24 HOURS. THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 25 KNOTS (46 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 35-40 KNOTS (64-74KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TD11F IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 135KM EAST NORTHEAST OF NIUAFO’OU OR 145KM NORTHWEST OF NIUATOPUTAPU OR 420KM NORTH OF VAVA’U AT 08:00AM TOMORROW MORNING. A HEAVY RAIN AND STRONG TO GALE FORCE WINDS MAY AFFECT THE NIUAS AND VAVA’U.
FOR THE NIUAS:
EAST TO SOUTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37KM/HR). TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS 25-30 KNOTS (46-55KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 35-40 KNOTS (64-74KM/HR) THIS MORNING. MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL.
POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN AND HEAVY DAMAGING SWELL.FOR VAVA’U:
EAST TO SOUTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37KM/HR). TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS 25-30 KNOTS (46-55KM/HR) WITH MOMENTARY GUST UP TO 35-40 KNOTS (64-74KM/HR) THIS EVENING. MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. MODERATE SEAS BECOMING ROUGH SEAS THIS EVENING. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL.
POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN AND HEAVY DAMAGING SWELL.FOR HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA:
EAST TO SOUTHEAST WINDS 10-15 KNOTS (18-27KM/HR), TENDING NORTH TO NORTHEAST WINDS EARLY MORNING WEDNESDAY, 20-25 KNOTS (37-47KM/HR) RISING UP TO 30 KNOTS (55KM/HR) AT TIMES.
MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH POSSIBLE OCCASSIONAL SHOWERS. MODERATE TO ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHERLY SWELL.
POSSIBLE FLASH FLOOD AND SEA FLOODING IN LOW LYING AREAS.
TIDE PREDICTION
LOW TIDE : 06:55AM
HIGH TIDE : 01:15PM
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 01:00AM WAS 1008.3 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 93%.
THIS NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL DEPRESSION 11F FOR TONGA WILL BE ISSUED AT 04:00AM THIS MORNING.
FCD: MT/GV/VV/FH/STT/= CRS: FL/=