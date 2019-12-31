Tropical Cyclone Advisory Number 25 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 1) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 03:00pm Tuesday 31 December 2019
|TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 25 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 1)
|ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 03:00PM TUESDAY 31 DECEMBER 2019
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|TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 17 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 1)
|WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
|A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL ADVISORY REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
|SITUATION:
|TROPICAL CYCLONE “SARAI” CATEGORY 1 SYSTEM AND WAS LOCATED NEAR LATITUDE 20.96 SOUTH, LONGITUDE 175.18 WEST OR ABOUT, 20KM NORTH OF NUKU’ALOFA, 55KM NORTH NORTHWEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 155KM SOUTHWEST OF PANGAI, HA’APAI, 285KM SOUTH SOUTHWEST OF NEIAFU, VAVA’U, 580KM SOUTH WEST OF THE NIUAS AT 01:00PM THIS AFTERNOON. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING EAST NORTHEAST AT THE SPEED OF 08 KNOTS (16KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 35 – 40 KNOTS (70 – 80 KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 105KM SOUTH SOUTHEAST OF PANGAI, HA’APAI AT 10:00PM TONIGHT. OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG TO GALE FORCE WINDS MAY STILL AFFECT THE GROUP TODAY.
|FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
FRESH TO STRONG EAST TO NORTHEAST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR). OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING SOUTHWESTERLY SWELL (4 TO 6 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR HA’APAI AND VAVA’U:
FRESH TO STRONG NORTH TO NORTHWEST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR).
MODERATE TO FRESH WEST TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
|TIDE PREDICTION
|LOW TIDE : 05:30PM (THIS AFTERNOON)
HIGH TIDE : 11:30PM (TONIGHT)
|THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 03:00PM WAS 991.6MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 96%. THIS NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 06:00PM THIS EVENING.