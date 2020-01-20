20 Jan 2020

Tropical Cyclone Advisory Number 24 for Tonga on Tropical Cyclone Tino (Category 2)

Report
from Government of Tonga
Published on 19 Jan 2020 View Original

TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 24 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE TINO (CATEGORY 2)
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 04:00PM SUNDAY 19 JANUARY 2020

TONGAN

THE TROPICAL CYCLONE WARNING PREVIOUSLY INFORCED FOR ALL OF TONGA IS NOW CANCELLED.

WARNINGS:

THE GALE WARNING PREVIOUSLY INFORCED FOR ALL OF TONGA LAND AREAS AND COASTAL WATERS IS NOW CANCELLED.

A STRONG WIND WARNING IS NOW INFORCED FOR ALL OF TONGA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS LAND AREAS.

A HEAVY DAMAGING SWELL AND SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL TONGA COASTAL WATERS.

SITUATION: TROPICAL CYCLONE “TINO” (CATEGORY 2) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 26.2 SOUTH, LONGITUDE 168.3 WEST OR ABOUT 860KM SOUTHEAST OF ‘EUA, 900KM SOUTHEAST OF NUKU’ALOFA, 945KM SOUTHEAST OF PANGAI, HA’APAI, 1025KM SOUTHEAST OF NEIAFU, VAVA’U, 1275KM SOUTH SOUTHEAST OF NIUATOPUTAPU, 1410KM SOUTH SOUTHEAST OF NIUAFO’OU AT 04:00PM THIS AFTERNOON. ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE TINO (CATEGORY 2) IS MOVING SOUTHEAST AT THE SPEED OF 30 KNOTS (60KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 50-60 KNOTS (100-120KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “TINO” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 2000KM SOUTHEAST OF THE KINGDOM OF TONGA AT 7:00PM THIS EVENING. A STRONG WINDS WILL CONTINUE TO AFFECT THE GROUP TODAY.

FOR THE NIUAS:
MODERATE TO FRESH NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS 25-30KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES. OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. POSSIBLE FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN AND HEAVY DAMAGING SWELL. VERY ROUGH TO HIGH SEAS (3-7 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (MORE THAN 5 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR THE NIUAS COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.

FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
MODERATE TO FRESH SOUTH TO SOUTHWEST WINDS 15-20KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS 25-30KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES. CLOUDY PERIODS WITH POSSIBLY OCCASIONAL SHOWERS. BECOMING FINE BY TOMORROW. VERY ROUGH TO HIGH SEAS (3 TO 7 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (MORE THAN 5 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS IN THESE COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA.

TIDE PREDICTION LOW TIDE : 09:20PM (TONIGHT)
HIGH TIDE : 03:30AM (EARLY TOMORROW MORNING) THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 04:00PM WAS 1000.9 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 79%. THIS IS THE FINAL TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE TINO FOR TONGA. THE NEXT ROUTINE WEATHER BULLETIN WILL BE ISSUED AT ABOUT 07:00PM THIS EVENING.

FCD: OF/LF/TTK/PK/VV/SU/SV/= CRS: TT/FL/=

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