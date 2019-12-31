Tropical Cyclone Advisory Number 24 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 1) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 12:00pm Tuesday 31 December 2019
|TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 24 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 1)
|ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 12:00PM TUESDAY 31 DECEMBER 2019
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|TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 16 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 1)
|WARNINGS:
|A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL ADVISORY REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
|SITUATION:
|TROPICAL CYCLONE “SARAI” CATEGORY 1 SYSTEM AND WAS LOCATED NEAR LATITUDE 21.0 SOUTH, LONGITUDE 175.5 WEST OR ABOUT, 35KM WEST NORTHWEST OF NUKU’ALOFA, 75KM NORTHWEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 180KM SOUTHWEST OF PANGAI, HA’APAI, 305KM SOUTH SOUTHWEST OF NEIAFU, VAVA’U, 600KM SOUTH WEST OF THE NIUAS AT 10:00AM THIS MORNING. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING NORTH EAST AT THE SPEED OF 08 KNOTS (16KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 35 – 40 KNOTS (70 – 80 KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 90KM EAST NORTHEAST OF NUKU’ALOFA AT 07:00PM THIS EVENING. OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG TO GALE FORCE WINDS MAY STILL AFFECT THE GROUP TODAY.
|FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
FRESH TO STRONG EAST TO NORTHEAST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR). OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING SOUTHWESTERLY SWELL (4 TO 6 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR HA’APAI AND VAVA’U:
FRESH TO STRONG NORTH TO NORTHWEST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR).
MODERATE TO FRESH WEST TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
|TIDE PREDICTION
|LOW TIDE : 05:30PM (THIS AFTERNOON)
HIGH TIDE : 11:30PM (TONIGHT)
|THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 12:00PM WAS 989.4 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 95%. THIS NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 03:00PM THIS AFTERNOON.