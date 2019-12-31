Tropical Cyclone Advisory Number 22 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 1) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 06:00am Tuesday 31 December 2019
|TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 22 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 1)
|ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 06:00AM TUESDAY 31 DECEMBER 2019
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|TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 14 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 1)
|WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
|A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL ADVISORY REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
|SITUATION:
|TROPICAL CYCLONE “SARAI” HAS BEEN DOWNGRADED TO A CATEGORY 1 SYSTEM AND WAS LOCATED NEAR LATITUDE 21.2 SOUTH, LONGITUDE 176.4 WEST OR ABOUT, 125KM WEST OF NUKU’ALOFA, 150KM WEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 260KM SOUTHWEST OF PANGAI, HA’APAI, 375KM SOUTHWEST OF NEIAFU, VAVA’U, 630KM SOUTH OF NIUAFO’OU, 640KM SOUTH SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 04:00AM THIS MORNING. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING EAST AT THE SPEED OF 06 KNOTS (12KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 45 KNOTS (90 KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 15KM WEST OF NUKU’ALOFA AT 01:00PM THIS AFTERNOON. OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG TO GALE FORCE WINDS MAY STILL AFFECT THE GROUP TODAY.
|FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
FRESH TO STRONG NORTH TO NORTHEAST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR). OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING SOUTHWESTERLY SWELL (4 TO 6 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR HA’APAI AND VAVA’U:
FRESH TO STRONG NORTH TO NORTHWEST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL (4 TO 6 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR HA’APAI AND VAVA’U COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
FOR THE NIUAS:
|TIDE PREDICTION
|HIGH TIDE : 11:30AM (THIS MORNING)
LOW TIDE : 05:30PM (THIS EVENING)
|THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 06:00AM WAS 990.3 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 99%. THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE WARNING FOR SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 09:00AM THIS MORNING.