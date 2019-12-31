Tropical Cyclone Advisory Number 20 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 2) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 02:00am Tuesday 31 December 2019
|TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 20 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 2)
|ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 02:00AM TUESDAY 31 DECEMBER 2019
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|TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 12 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 2)
|WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
|A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL ADVISORY REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
|SITUATION:
|TROPICAL CYCLONE “SARAI” (CATEGORY 2) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 21.2 SOUTH, LONGITUDE 177.1 WEST OR ABOUT, 195KM WEST OF NUKU’ALOFA, 220KM WEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 320KM WEST SOUTHWEST OF PANGAI, HA’APAI, 430KM SOUTHWEST OF NEIAFU, VAVA’U, 645KM SOUTH SOUTHWEST OF NIUAFO’OU, 680KM SOUTH SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 10:00PM LAST NIGHT. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING EAST AT THE SPEED OF 10 KNOTS (20KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 50 KNOTS (100 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST OF UP TO 60 KNOTS (120KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 90KM WEST OF NUKU’ALOFA AT 07:00AM THIS MORNING. OCCASIONAL RAIN AND STRONG TO GALE FORCE WINDS WILL CONTINUE TO AFFECT THE GROUP THIS MORNING.
|FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
FRESH TO STRONG NORTH TO NORTHEAST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR). OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING SOUTHWESTERLY SWELL (4 TO 6 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR HA’APAI AND VAVA’U:
FRESH TO STRONG NORTH TO NORTHWEST WINDS 20-30 KNOTS (40-60KM/HR), RISING UP TO GALE FORCE WINDS AT TIMES 35-45 KNOTS (70-90KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL (4 TO 6 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR HA’APAI AND VAVA’U COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
FOR THE NIUAS:
|TIDE PREDICTION
|HIGH TIDE : 05:05AM (EARLY TOMORROW MORNING)
LOW TIDE : 11:30AM (TOMORROW MORNING)
|THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 02:00AM WAS 997.1 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 97%. THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE WARNING FOR SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 05:00AM THIS MORNING.