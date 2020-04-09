Tonga
Tropical Cyclone Advisory Number 20 for Tonga on Severe Tropical Cyclone Harold (Category 4)
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 06:00PM THURSDAY 09 APRIL 2020
TROPICAL CYCLONE WARNING CANCELLATION
WARNINGS:
THE GALE WARNING PREVIOUSLY INFORCE FOR THE TONGATAPU AND ‘EUA SOUTH-EASTERN WATERS IS NOW CANCELLED.
A STRONG WIND WARNING IS NOW INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL AND SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
AN EXTREME HIGH TIDE REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS UNTIL SATURDAY.
SITUATION:
SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” (CATEGORY 4) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 24.7 SOUTH, LONGITUDE 170.3 WEST OR ABOUT 595KM SOUTHEAST OF ‘EUA, 635KM SOUTHEAST OF NUKU’ALOFA, AT 6:00PM THIS AFTERNOON. SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS MOVING SOUTH-EAST AT THE SPEED OF 30 KNOTS (60KM/HRS). THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 100 KNOTS (200KM/HR) WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 140 KNOTS (260KM/HRS). ON ITS CURRENT TRACK, SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS EXPECTED TO LIE FURTHER AWAY AT ABOUT 950KM SOUTHEAST OF NUKU’ALOFA, 915KM SOUTHEAST OF ‘OHONUA, ‘EUA AT ABOUT 01:00AM TOMORROW MORNING.
FOR TONGATAPU AND ‘EUA:
WEST TO SOUTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES .
MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH SCATTERED SHOWERS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (5-6 METERS). HEAVY DAMAGING WESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS).
FOR VAVA’U AND HA’APAI:
NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES.
MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH SCATTERED SHOWERS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). HEAVY DAMAGING WESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS).
FOR THE NIUAS:
NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR). RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES.
MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH SCATTERED SHOWERS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (4 METERS).
FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
SOUTHERLY WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (5-6 METERS). A HEAVY DAMAGING WESTERLY SWELL (UP TO 5 METERS).
TIDE PREDICTION
EXTREME HIGH TIDE : 08:45PM (TONIGHT)
LOW TIDE : 02:50AM (EARLY TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 06:00PM WAS 1005.8 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 81%. THIS IS THE FINAL TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON SEVERE TROPICAL CYCLONE HAROLD FOR TONGA. THE NEXT ROUTINE WEATHER BULLETIN WILL BE ISSUED ABOUT 07:00PM THIS EVENING.
FCD: LF/TTK/VF/SP/PK/STP/FV/=
CRS: