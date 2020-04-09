Tonga

Tropical Cyclone Advisory Number 20 for Tonga on Severe Tropical Cyclone Harold (Category 4)

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ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 06:00PM THURSDAY 09 APRIL 2020

TROPICAL CYCLONE WARNING CANCELLATION

WARNINGS:

THE GALE WARNING PREVIOUSLY INFORCE FOR THE TONGATAPU AND ‘EUA SOUTH-EASTERN WATERS IS NOW CANCELLED.

A STRONG WIND WARNING IS NOW INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A HEAVY DAMAGING SWELL AND SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.

AN EXTREME HIGH TIDE REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS UNTIL SATURDAY.

SITUATION:

SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” (CATEGORY 4) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 24.7 SOUTH, LONGITUDE 170.3 WEST OR ABOUT 595KM SOUTHEAST OF ‘EUA, 635KM SOUTHEAST OF NUKU’ALOFA, AT 6:00PM THIS AFTERNOON. SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS MOVING SOUTH-EAST AT THE SPEED OF 30 KNOTS (60KM/HRS). THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 100 KNOTS (200KM/HR) WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 140 KNOTS (260KM/HRS). ON ITS CURRENT TRACK, SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS EXPECTED TO LIE FURTHER AWAY AT ABOUT 950KM SOUTHEAST OF NUKU’ALOFA, 915KM SOUTHEAST OF ‘OHONUA, ‘EUA AT ABOUT 01:00AM TOMORROW MORNING.

FOR TONGATAPU AND ‘EUA:

WEST TO SOUTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES .

MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH SCATTERED SHOWERS.

ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (5-6 METERS). HEAVY DAMAGING WESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS).

FOR VAVA’U AND HA’APAI:

NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES.

MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH SCATTERED SHOWERS.

ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). HEAVY DAMAGING WESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS).

FOR THE NIUAS:

NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR). RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES.

MAINLY FINE APART FROM CLOUDY PERIODS WITH SCATTERED SHOWERS.

ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (4 METERS).

FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:

SOUTHERLY WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) AT TIMES.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (5-6 METERS). A HEAVY DAMAGING WESTERLY SWELL (UP TO 5 METERS).

TIDE PREDICTION

EXTREME HIGH TIDE : 08:45PM (TONIGHT)

LOW TIDE : 02:50AM (EARLY TOMORROW MORNING)

THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 06:00PM WAS 1005.8 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 81%. THIS IS THE FINAL TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON SEVERE TROPICAL CYCLONE HAROLD FOR TONGA. THE NEXT ROUTINE WEATHER BULLETIN WILL BE ISSUED ABOUT 07:00PM THIS EVENING.

FCD: LF/TTK/VF/SP/PK/STP/FV/=

CRS:

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