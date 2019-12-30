Tropical Cyclone Advisory Number 17 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 2) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 05:00pm Monday 30 December 2019
TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 9 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 2)
WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS IN FORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI AND THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL CYCLONE “SARAI” (CATEGORY 2) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 20.6 SOUTH, LONGITUDE 178.7 WEST OR ABOUT, FIJI, 375KM WEST OF NUKU’ALOFA, 400KM WEST NORTHWEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 465KM WEST OF PANGAI, HA’APAI, 540KM WEST SOUTHWEST OF NEIAFU, VAVA’U, 650KM SOUTH SOUTHWEST OF NIUAFO’OU, 735KM SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 01:00PM AFTERNOON. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING EAST AT THE SPEED OF 5 KNOTS (10KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 60 KNOTS (120 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST OF UP TO 70 KNOTS (140KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 250KM WEST OF NUKU’ALOFA AT 01:00AM EARLY TOMORROW MORNING. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH LIES SLOW MOVING OVER TONGA. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE GROUP TODAY AND TOMORROW.
FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
MODERATE TO FRESH EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG TO GALE FORCE WINDS OF 35-45 KNOTS (70-90KM/HR). MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS). MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR HA’APAI AND VAVA’U:
MODERATE TO FRESH EAST TO NORTH-EAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR)
RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR HA’APAI AND VAVA’U COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR THE NIUAS:
MODERATE TO FRESH NORTH TO NORTH-WEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR THE NIUAS COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA.
POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE : 10:45PM (TONIGHT)
LOW TIDE : 05:05AM (TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 05:00PM WAS 999.4MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 95%. THIS NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 08:00PM TONIGHT.