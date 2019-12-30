Tropical Cyclone Advisory Number 13 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 2) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 12:00am Monday 30 December 2019
TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 5 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 2)
WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI AND THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL CYCLONE “SARAI” (CATEGORY 2) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 20.4 SOUTH, LONGITUDE 179.9 EAST OR ABOUT 145KM WEST NORTHWEST OF ONO-I-LAU, FIJI, 520KM WEST OF NUKU’ALOFA, 550KM WEST NORTHWEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 605KM WEST OF PANGAI, HA’APAI, 670KM WEST SOUTHWEST OF NEIAFU, VAVA’U, 715KM SOUTHWEST OF NIUAFO’OU, 835KM SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 07:00PM LAST NIGHT. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING EAST SOUTHEAST AT THE SPEED OF 06 KNOTS (12KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 60 KNOTS (120 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST OF UP TO 70 KNOTS (140KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 40KM WEST OF ONO-I-LAU, FIJI AT 7:00AM THIS MORNING. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH LIES SLOW MOVING OVER TONGA. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE GROUP TONIGHT AND TOMORROW.
FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
MODERATE TO FRESH EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG TO GALE FORCE WINDS OF 35-45 KNOTS (70-90KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR HA’APAI AND VAVA’U:MODERATE TO FRESH EAST TO NORTH-EAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR) RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR HA’APAI AND VAVA’U COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA. POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.FOR THE NIUAS:
MODERATE TO FRESH NORTH TO NORTH-WEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR). MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS FOR THE NIUAS COASTAL WATERS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO SEA.
POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE : 04:20AM (EARLY TOMORROW MORNING)
LOW TIDE : 10:45AM (TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 12:00AM WAS 1007.3 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 96%. THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE WARNING FOR SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 04:00AM THIS MORNING.