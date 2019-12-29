Tropical Cyclone Advisory Number 11 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 2) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 04:00pm Sunday 29 December 2019
TROPICAL CYCLONE WARNING NUMBER 3 FOR TONGA ON TROPICAL CYCLONE SARAI (CATEGORY 2)
WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
A GALE WARNING IS NOW INFORCE FOR TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS AND FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI AND THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL CYCLONE “SARAI” (CATEGORY 2) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 20.0 SOUTH, LONGITUDE 179.2 EAST OR ABOUT 220KM SOUTH SOUTHEAST OF SUVA, FIJI, 600KM WEST NORTHWEST OF NUKU’ALOFA, 630KM WEST NORTHWEST OF ‘OHONUA, ‘EUA, 675KM WEST OF PANGAI, HA’APAI, 735KM SOUTHWEST OF NIUAFO’OU, 730KM WEST OF NEIAFU, VAVA’U, 870KM WEST SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 01:00PM, THIS AFTERNOON. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS STILL MOVING EAST SOUTHEAST AT THE SPEED OF 04 KNOTS (8KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR ITS CENTER IS ABOUT 60 KNOTS (120 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST OF UP TO 70 KNOTS (140KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 150KM WEST-NORTHWEST OF ONO-I-LAU, FIJI AT 1:00AM TOMORROW MORNING. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH LIES SLOW MOVING OVER VAVA’U AND THE NIUAS. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE GROUP TODAY.
FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
MODERATE TO FRESH EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG TO GALE FORCE WINDS OF 35-45 KNOTS (70-90KM/HR) STARTING FROM TONIGHT AND TOMORROW.
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (UP TO 4 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO THE SEA.
POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
FOR HA’APAI, VAVA’U AND THE NIUAS:
MODERATE TO FRESH EAST TO NORTH-EAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO THE SEA.
POOR VISIBILITY IN AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE : 10:00PM (TONIGHT)
LOW TIDE: 04:20AM (TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 04:00PM WAS 1007.2 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 96%. THIS NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 09:00PM THIS EVENING.