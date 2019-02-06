06 Feb 2019

Tropical Cyclone Advisory Number 1 for Tonga on Tropical Disturbance 06F

Report
from Government of Tonga
Published on 06 Feb 2019 View Original

TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 1 FOR TONGA ON TROPICAL DISTURBANCE 06F

ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 02:00PM WEDNESDAY 06 FEBRUARY 2019 TONGAN

TROPICAL CYCLONE ALERT IS NOW INFORCE FOR THE NIUAS.

WARNINGS:

A GALE ALERT IS NOW INFORCE FOR THE NIUAS LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A STRONG WIND WARNING IS NOW INFORCE FOR VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.

A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS, VAVA’U AND HA’APAI.

A HEAVY DAMAGING SWELL WARNING REMAIN INFORCE FOR THE NIUAS COASTAL WATERS.

SITUATION:

TROPICAL DEPRESSION 06F WAS LOCATED NEAR LATITUDE 10.0 SOUTH, LONGITUDE 174.3 WEST OR ABOUT 665KM NORTH OF NIUATOPUTAPU OR 635KM NORTH-NORTHEAST OF NIUAFO’OU AT 1:00PM THIS AFTERNOON. THIS SYSTEM IS SLOW MOVING AND HAS THE POTENTIAL TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE IN THE NEXT 48 HOURS. MEANWHILE, A LOW PRESSURE SYSTEM LIES SLOW MOVING OVER TO THE SOUTHEAST OF NIUAFO’OU EXTENDING A TROUGH TO THE REST OF THE GROUP. ASSOCIATED CLOUDS, HEAVY RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE NIUAS AND PARTS OF THE GROUP.

FOR THE NIUAS:

NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 30-35 KNOTS (55-65 KM/HR) LATER THIS EVENING, WITH MOMENTARY GUSTS OF UP TO 40 KNOTS (75KM/HR) BY TOMORROW.

MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL SHOWERS, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS. A HEAVY DAMAGING NORTHEASTERLY SWELL.

FOR VAVA’U AND HA’APAI:

EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 25-30 KNOTS

(45-55 KM/HR) AT TIMES.CLOUDY WITH OCCASIONAL SHOWERS, HEAVY AT TIMES WITH POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS.MODERATE TO ROUGH SEAS. A MODERATE NORTHEASTERLY SWELL.

FOR TONGATAPU AND ‘EUA:

EAST TO SOUTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (27-37 KM/HR), GRADUALLY INCREASING TO STRONG WINDS 25-30 KNOTS (45-55KM/HR) AT TIMES. BECOMING NORTHEAST WINDS TONIGHT. MOSTLY CLOUDY WITH OCCASSIONAL SHOWERS, POSSIBLY HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. MODERATE SEAS TO ROUGH SEAS. A MODERATE SOUTHEASTERLY SWELL.

TIDE PREDICTION

LOW TIDE : 02:45PM
HIGH TIDE : 08:50PM

THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 02:00PM WAS 1007.3 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 80%.THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY FOR TONGA WILL BE ISSUED AT ABOUT 08:00PM THIS EVENING.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FCD: LF/VF/AA/SU/JS/= CRS: ST/=

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