Tropical Cyclone Advisory Number 07 for Tonga on Tropical Cyclone Sarai (Category 2) issued from the Fua’amotu Tropical Cyclone Warning Centre at 08:00pm Saturday 28 December 2019
TROPICAL CYCLONE ALERT
WARNINGS FOR LAND AREAS AND COASTAL WATERS:
A STRONG WIND AND HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA LAND AREAS.
A STRONG WIND WARNING AND SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
SITUATION:
TROPICAL CYCLONE “SARAI” (CATEGORY 2) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 19.7 SOUTH, LONGITUDE 177.7 EAST OR ABOUT 190KM SOUTH SOUTHWEST OF SUVA FIJI, 760KM WEST NORTHWEST OF NUKU’ALOFA, 790KM WEST NORTHWEST OF ‘OHONUA ‘EUA, 830KM WEST OF PANGAI, HA’APAI, 845KM WEST SOUTHWEST OF NIUAFO’OU, 880KM WEST OF NEIAFU, VAVA’U, 995KM WEST SOUTHWEST OF NIUATOPUTAPU AT 04:00PM THIS AFTERNOON. TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS NOW MOVING EAST SOUTHEAST AT THE SPEED OF 08 KNOTS (16KM/HR). THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 55 KNOTS (110 KM/HR) WITH MOMENTARY GUST OF UP TO 65 KNOTS (130KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, TROPICAL CYCLONE “SARAI” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 210KM SOUTH OF SUVA, FIJI BY 2:00AM TOMORROW MORNING. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH LIES SLOW MOVING OVER VAVA’U AND THE NIUAS. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE GROUP TONIGHT AND TOMORROW.
FOR ALL OF TONGA:
MODERATE TO FRESH EAST TO NORTH-EAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO STRONG WINDS AT TIMES 25-30KNOTS (50-60KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE TO HEAVY EASTERLY SWELL (3 TO 4 METERS).
MARINERS OF SMALL FISHING BOATS ARE HEREBY ADVISED NOT TO GO OUT TO THE SEA FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
POOR VISIBILITY IN THE AREAS OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE: 09:10PM (TONIGHT)
LOW TIDE: 03:40AM (TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 08:00PM WAS 1010.1 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 96%. THIS NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE SARAI FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 02:00AM TOMORROW MORNING.