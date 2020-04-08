Tonga
Tropical Cyclone Advisory Number 04 for Tonga on Severe Tropical Cyclone Harold (Category 4)
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 04:00AM WEDNESDAY 08 APRIL 2020
TROPICAL CYCLONE WARNING
WARNINGS:
A SEVERE TROPICAL CYCLONE WARNING IS NOW INFORCE FOR HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU.
A GALE WARNING IS NOW INFORCE FOR HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A STRONG WIND WARNING IS NOW INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL REMAINS INFORCE FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
SITUATION:
SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” (CATEGORY 4) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 17.6 SOUTH, LONGITUDE 174.5 EAST OR ABOUT 300KM WEST OF NADI (FIJI), 1190KM WEST NORTH-WEST OF PANGAI HA’APAI, 1145KM WEST NORTH-WEST OF NUKU’ALOFA, 1180KM WEST NORTH-WEST OF ‘EUA AT 03:00AM THIS MORNING. SEVERE TROPICAL CYCLONE HAROLD IS MOVING EAST SOUTHEAST AT THE SPEED OF 18 KNOTS (36KM/HRS). THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 100 KNOTS (200KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 80KM WEST NORTHWEST OF KADAVU, FIJI AT ABOUT 1:00PM THIS AFTERNOON. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH OF LOW PRESSURE LIES SLOW MOVING OVER VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN WILL CONTINUE TO AFFECT THE GROUP FOR TODAY.
FOR HA’APAI, TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR, RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) BY THIS EVENING.
WINDS BECOMING NORTH TO NORTHWEST DAMAGING GALE FORCE WINDS 34-47 KNOTS (68-94 KM/HR) BY TOMORROW MORNING.
MOSTLY OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS. ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS) POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS. EXPECT FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.
FOR THE NIUAS AND VAVA’U:
NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), INCREASING TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) BY THIS EVENING.
OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
SLIGHT TO MODERATE SEAS (UP TO 2.5 METERS). A MODERATE NORTHERLY SWELL (2-4 METERS). POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS. POSSIBLE FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE : 07:20AM (THIS MORNING)
LOW TIDE : 01:35PM (THIS AFTERNOON)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 04:00AM WAS 1008.7 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 98%. THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE HAROLD FOR TONGA WILL BE ISSUED AT ABOUT 07:00AM THIS MORNING.
FCD: LF/SP/PK/STP/=
CRS: TT/=