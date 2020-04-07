Tonga
Tropical Cyclone Advisory Number 02 for Tonga on Severe Tropical Cyclone Harold (Category 4)
TROPICAL CYCLONE ADVISORY NUMBER 02 FOR TONGA ON SEVERE TROPICAL CYCLONE HAROLD (CATEGORY 4)
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 4:00PM TUESDAY 07 APRIL 2020
TROPICAL CYCLONE ALERT
WARNINGS:
A TROPICAL CYCLONE ALERT REMAIN INFORCE FOR HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAIN INFORCE FOR TONGATAPU, ‘EUA, HA’APAI AND VAVA’U LAND AREAS.
A STRONG WINDS WARNING AND SMALL CRAFT ADVISORY REMAIN INFORCE FOR TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS.
SITUATION:
SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” (CATEGORY 4) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 16.6 SOUTH, LONGITUDE 171.2 EAST OR ABOUT 670KM WEST OF NADI (FIJI), 1410KM WEST OF NIUAFO’OU, 1515KM WEST NORTH-WEST OF NUKU’ALOFA, 1565KM WEST NORTH-WEST OF PANGAI HA’APAI, 1585KM WEST NORTH-WEST OF VAVA’U AT 1:00PM THIS AFTERNOON. SEVERE TROPICAL CYCLONE HAROLD IS MOVING EAST AT THE SPEED OF 15 KNOTS (29KM/HRS). THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 101 KNOTS (201KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 120KM SOUTH-WEST OF NUKU’ALOFA AT ABOUT 7AM THURSDAY MORNING. MEANWHILE, A TROUGH OF LOW PRESSURE LIES SLOW MOVING OVER VAVA’U. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN AND STRONG WINDS WILL AFFECT THE GROUP THIS EVENING AND TONIGHT.
FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
EAST TO SOUTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), INCREASING TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR).
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). A MODERATE NORTHERLY SWELL (3 – 4 METERS)
POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
POSSIBLE FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.FOR VAVA’U AND HA’APAI:
NORTH TO NORTHEAST WINDS 10-15 KNOTS (20-30KM/HR), INCREASING TO 20 KNOTS (40KM/HR). TENDING NORTH TO NORTHWESTERLY WINDS THIS EVENING.
MOSTLY CLOUDY AND OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE NORTHERLY SWELL (3 – 4 METERS)
POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS.
POSSIBLE FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.FOR THE NIUAS:
NORTH TO NORTHWESTERLY WINDS 10-15KNOTS (20-30KM/HR), RISING UP TO 20KNOTS (40KM/HR).
MOSTLY CLOUDY WITH OCCASIONAL SHOWERS, POSSIBLY HEAVY AT TIMES.
ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS).
TIDE PREDICTION
HIGH TIDE : 6:55PM (EVENING)
LOW TIDE : 1:05AM (TOMORROW MORNING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 04:00PM WAS 1009.2 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 95%. THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON TROPICAL CYCLONE HAROLD FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 10:00PM TONIGHT.