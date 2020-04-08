Tonga
Flash Tropical Cyclone Advisory Number 06 for Tonga on Severe Tropical Cyclone Harold (Category 4)
ISSUED FROM THE FUA’AMOTU TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE AT 9:00AM WEDNESDAY 08 APRIL 2020
TROPICAL CYCLONE WARNING
WARNINGS:
A STORM FORCE WIND WARNING IS NOW INFORCE FOR TONGATAPU AND ‘EUA LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A GALE WARNING REMAINS INFORCE FOR HA’APAI, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A STRONG WIND WARNING REMAINS INFORCE FOR THE NIUAS AND VAVA’U LAND AREAS AND COASTAL WATERS.
A HEAVY RAIN WARNING AND FLASH FLOOD ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA.
A SMALL CRAFT ADVISORY REMAINS INFORCE FOR ALL OF TONGA COASTAL WATERS.
A HEAVY DAMAGING SWELL REMAINS INFORCE FOR TONGATAPU, ‘EUA, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU COASTAL WATERS AND IS NOW INFORCE FOR HA’APAI AND VAVA’U COASTAL WATERS.
SITUATION:
SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” (CATEGORY 4) WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.2 SOUTH, LONGITUDE 176.1 EAST OR ABOUT 150KM WEST SOUTH-WEST OF NADI (FIJI), 1015KM WEST OF PANGAI HA’APAI, 965KM WEST NORTH-WEST OF NUKU’ALOFA, 995KM WEST NORTH-WEST OF ‘EUA AT 08:00AM THIS MORNING. SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS MOVING EAST SOUTHEAST AT THE SPEED OF 19 KNOTS (38KM/HRS). THE MAXIMUM WINDS NEAR THE CENTER IS ABOUT 100 KNOTS (200KM/HR). ON ITS CURRENT TRACK, SEVERE TROPICAL CYCLONE “HAROLD” IS EXPECTED TO LIE AT ABOUT 105KM SOUTH-WEST OF NUKU’ALOFA, 100KM WEST SOUTH-WEST OF ‘OHUNUA ‘EUA, 270KM SOUTH SOUTH-WEST OF PANGAI HA’APAI AT ABOUT 7:00AM TOMORROW MORNING. MEANWHILE, AN ACTIVE TROUGH OF LOW PRESSURE LIES SLOW MOVING OVER VAVA’U, HA’APAI, TONGATAPU AND ‘EUA. ASSOCIATED CLOUDS WITH OCCASIONAL RAIN WILL CONTINUE TO AFFECT THE GROUP FOR TODAY.
FOR TONGATAPU, ‘EUA:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR).
WINDS BECOMING NORTH TO NORTHWEST STORM FORCE WINDS 48-63 KNOTS (88-117 KM/HR) BY EARLY TOMORROW MORNING.
OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS)
POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS. EXPECT FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.
FOR HA’APAI, TELE-KI-TONGA AND TELE-KI-TOKELAU:
EAST TO NORTHEAST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), RISING UP TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR).
WINDS BECOMING NORTH TO NORTHWEST DAMAGING GALE FORCE WINDS 34-47 KNOTS (63-87 KM/HR) BY TOMORROW MORNING.
OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (UP TO 6 METERS)
POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS. EXPECT FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.
FOR VAVA’U:
NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), INCREASING TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) THIS EVENING.
OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
ROUGH TO VERY ROUGH SEAS (4-6 METERS). A HEAVY DAMAGING NORTHWESTERLY SWELL (UP TO 5 METERS).
POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS. EXPECT FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.
FOR THE NIUAS:
NORTH TO NORTHWEST WINDS 15-20 KNOTS (30-40KM/HR), INCREASING TO 25-30 KNOTS (50-60KM/HR) THIS EVENING.
OVERCAST WITH OCCASIONAL RAIN, HEAVY AT TIMES WITH ISOLATED THUNDERSTORMS.
MODERATE TO ROUGH SEAS (UP TO 3 METERS). A MODERATE NORTHERLY SWELL (2-4 METERS).
POOR VISIBILITY IN AREA OF HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS. EXPECT FLASH FLOOD IN LOW LYING AREAS DUE TO HEAVY RAIN.
TIDE PREDICTION
LOW TIDE : 01:35PM (AFTERNOON)
HIGH TIDE : 07:50PM (EVENING)
THE MEAN SEA LEVEL PRESSURE RECORDED AT FUA’AMOTU AIRPORT AT 9:00AM WAS 1009.7 MILLIBARS AND THE RELATIVE HUMIDITY WAS 94%. THE NEXT TROPICAL CYCLONE ADVISORY ON SEVERE TROPICAL CYCLONE HAROLD FOR TONGA WILL BE ISSUED ABOUT 12:00PM MID-DAY TODAY.
FCD: VF/TTK/GV/VV/SV=
CRS: FL/=