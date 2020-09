Togo : Restrictions de mobilité liées au COVID-19, rapport #1 — août 2020

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences majeures sur la mobilité des personnes, à l’échelle mondiale. En effet, de nombreux pays ont pris des mesures de restriction ou d’interdiction des mouvements de personnes pour endiguer la propagation de l’épidémie, outre la décision de fermer les frontières aériennes, terrestres et maritimes. Au Togo, dès le 20 mars 2020 (après l’apparition du premier cas qui a été déclaré le 06 mars 2020), le gouvernement a successivement pris des mesures afin de limiter et de contenir la propagation du virus – notamment, la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres, des limitations de mouvements strictes à l’intérieur du pays (un couvre-feu dans les villes les plus touchées ainsi que la capitale Lomé, ou la limitation du nombre de passagers dans les véhicules), ou encore la fermeture des écoles et des lieux de culte. En outre, le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national le 02 avril 2020. Dans ce contexte, l’OIM a mis en œuvre un outil pour permettre de comprendre l’impact de ces restrictions sur la mobilité dans le pays, afin d’orienter les autorités et les différents partenaires dans le cadre de leurs interventions de prévention et de réponse. Cet outil permet de cartographier les points d’entrée principaux dans le pays et de collecter leurs statuts opérationnels, ainsi que de faire un état des lieux des restrictions et des mesures sanitaires et préventives mises en œuvre et des mécanismes de communication des risques et d’engagement communautaire en place au niveau de ces points. Ce rapport présente les résultats de collectes de données effectuées au niveau de 32 points d’entrée officiels.