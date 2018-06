Togo: Fact sheet Mai 2018

Crise socio-politique : une nouvelle feuille de route en perspective pour le dialogue

La CEDEAO a mené des consultations avec les protagonistes de la crise et suggère une nouvelle feuille de route pour le dialogue

Livelihoods/CBI : le HCR Togo consolide les activités économiques des réfugiés

17 réfugiés sont lancés dans des AGR et une quarantaine autre bientôt renforcée dans leurs activités

Rapatriement volontaire : une visite de Go and See pour les réfugiés en Côte d’Ivoire

16 réfugiés ivoiriens se sont imprégnés de la situation des retournés en Côte d’Ivoire avec l’appui du HCR