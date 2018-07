Togo: Fact sheet Juin 2018

Crise socio-politique : les Facilitateurs ont réuni de nouveau les protagonistes autour d’une table Le dialogue a repris sous l’égide des Facilitateurs qui ont exhorté les protagonistes à aller vers la paix et le consensus.

Séance de restitution de la visite « Go and See » aux réfugiés ivoiriens: Les réfugiés ivoiriens du camp d’Avépozo et de la ville ont participé aux séances de restitution de la visite « Go and See »

Le HCR Togo appuie le Gouvernement par un don au profit des ghanéens déplacés au nord Togo: Des articles humanitaires mis à disposition du Gouvernement pour assister les nouveaux arrivants dans les afflux au nord Togo.