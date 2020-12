Togo COVID-19 Rapport de Situation – #11, 16 Septembre au 14 Décembre 2020

Aperçu de la situation et besoins humanitaires

Au 14 Décembre 2020, 3 266 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays, soit 1 658 cas de plus depuis le dernier rapport en date du 15 septembre 2020. Le nombre de cas guéris s’élève à 2 789, soit une proportion de 85% parmi les cas confirmés, tandis que le nombre de décès a atteint 66, soit un taux de létalité de 2.02% en légère baisse par rapport à Septembre (2,5%). On compte 24 femmes enceintes (toutes guéries), 169 professionnels de santé (dont 49 médecins, 53 infirmiers, 36 techniciens de santé, 9 accoucheuses, 9 sages-femmes, 8 aides-soignants et 5 pharmaciens) parmi les cas confirmés depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas contacts investigués est de 22 053, dont 99% ont été mis en auto-isolement et suivis par les services du Ministère de la Santé. L’âge médian des cas confirmés est de 35 ans et les personnes dans les tranches d’âge 25-34 et 35-44 ans restent les plus touchées par le virus. 64 enfants de 0 à 4 ans ont été infectés (35 filles et 29 garçons) et 179 enfants âgés de 5 à 14 ans (97 garçons et 81 filles) depuis le début de la pandémie. On comptabilise 4 décès dans ces deux tranches d’âge depuis le début de l’épidémie (3 garçons et 1 fille). Au total, 161 413 tests ont été réalisés, soit 20,9 tests pour 1 000 habitants, en forte hausse par rapport à Septembre (14,7 pour 1 000).