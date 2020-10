Togo COVID-19 Rapport de Situation – #10, 16 août au 15 septembre 2020

Aperçu de la situation et besoins humanitaires

Au 15 Septembre 2020, 1 608 cas confirmés de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays, soit 461 cas de plus depuis le dernier rapport en date du 15 août 2020. Le nombre de cas guéris s’élève à 1 230, soit une proportion de 76,4%, tandis que le nombre de décès a atteint 40, soit un taux de létalité de 2.5%. On compte 20 femmes enceintes, 83 professionnels de santé (dont 18 médecins et 32 infirmiers) parmi les cas confirmés depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, 36 cas confirmés chez les enfants de moins de 5 ans (16 filles et 20 garçons) ont été également notifiés. Le nombre de cas contacts investigués est de 14 754, dont 99% ont été mis en auto-isolement et suivis par les services du Ministère de la Santé. L’âge médian des cas confirmés est de 33 ans et les personnes dans les tranches d’âge 25-34 et 35-44 ans restent les plus touchées par le virus. Tous les districts sanitaires sont désormais impactés dans le pays, les régions Lomé Commune et Maritime étant les plus touchées. Au total, 79 653 tests ont été réalisés, soit 10,3 tests pour 1 000 habitants.