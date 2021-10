Time to Teach : La fréquentation des enseignants et le temps d’enseignement dans les écoles primaires au Togo, octobre 2021

Résumé exécutif

L’absentéisme des enseignants représente l’un des principaux défis pour parvenir à l’apprentissage universel dans de nombreux pays en développement, où les taux d’absence des enseignants varient de 3 à 27 pour cent (Bennell et Akyeampong, 2007 ; Chaudhury et al., 2006 ; Alcázar et al., 2006). Des études précédentes ont identifié l’absentéisme des enseignants comme un défi particulier au Togo. Selon une étude de la Banque mondiale de 2013, lors d’une visite inopinée dans 200 écoles primaires togolaises, 21,6 pour cent des enseignants et des enseignantes n’étaient pas présents à l’école, et 15 pour cent étaient à l’école mais pas en classe (Banque mondiale, 2016). Une fois en classe, les enseignants enseignaient 79,2 pour cent du temps, ce qui signifie que près d’un cinquième du temps était consacré à d’autres activités (Banque mondiale, 2016). En termes d’effort des enseignants, le Togo a un taux d’absence de l’école légèrement plus élevé que la moyenne des autres pays de la région, cependant l’absence de la salle de classe est plus faible (Banque mondiale, 2016). Bien que le défi de l’absentéisme soit reconnu par les acteurs politiques nationaux, les études sur les facteurs, les politiques et les pratiques qui influencent l’assiduité des enseignants et enseignantes au Togo restent rares.

L’étude Time to Teach (TTT) vise à combler ce manque de connaissances. L’objectif principal de l’étude est de constituer et renforcer la base de données factuelles sur les différents types d’assiduité des enseignants du primaire, et les facteurs qui y contribuent, et de fournir des recommandations pratiques pour améliorer la conception et la mise en œuvre des politiques à destination des enseignants. Plus précisément, l’étude examine quatre dimensions distinctes de la présence des enseignants : (1) être présent à l’école, (2) être ponctuel (c’està-dire ne pas arriver en retard ou partir en avance), (3) être en classe (à l’école) et (4) consacrer suffisamment du temps à l’enseignement (en classe).

TTT est un projet à méthodes mixtes, utilisant des outils de recherche qualitatifs et quantitatifs. L’étude s’appuie sur des collectes de données qualitatives à différents niveaux du système éducatif, des observations d’écoles et une enquête quantitative auprès de 89 enseignants travaillant dans 20 écoles primaires délibérément sélectionnées. Au total, 284 personnes ont participé à l’étude. L’étude TTT identifie des facteurs associés à l’absentéisme des enseignants à cinq niveaux différents du système éducatif : national, infranational, communautaire, de l’établissement et individuel. Les données ont été collectées avant le début de la pandémie de COVID-19. Cependant, les conclusions de ce rapport ont des implications pertinentes pour améliorer les politiques concernant les enseignants du Togo, pendant et après la pandémie de COVID-19.