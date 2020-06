Renforcement de la nutrition dans les écoles appuyées par le programme de cantines scolaires au Togo

Introduction

Depuis 2008, à la suite de la crise économique mondiale et la flambée des prix des produits de base, aggravée par les inondations, le Togo s'est engagé à améliorer le système éducatif national et à promouvoir l'accès gratuit à l'école primaire. En plus de la suppression des frais de scolarité dans toutes les écoles primaires publiques du pays, le gouvernement du Togo conduit un projet de distribution de repas scolaires dans plus de 300 écoles primaires publiques sélectionnées dans les zones les plus pauvres.

Depuis 2013, le Togo dispose d’une politique nationale d’alimentation scolaire (PNAS). Le développement des cantines scolaires constitue un important pilier de la protection sociale au Togo et est inscrit dans le plan national de développement (PND 2018-2022).

Les activités menées par le gouvernement couvrent les cinq régions économiques du pays. Les coûts des opérations de distribution de repas aux élèves sont pris en charge par le Gouvernement togolais et la Banque Mondiale. Ces appuis sont évalués à environ 4 milliards de F CFA par an. Depuis 2014 et suite au plaidoyer du Programme Alimentaire Mondial avec l’appui des partenaires comme le fonds monétaire international (FMI), l’État affecte chaque année un montant d’un Milliard de francs CFA aux activités de repas scolaires sur fonds propre (Budget général de l’État).

En juillet 2019, le Gouvernement togolais a adopté un projet de loi sur l’alimentation scolaire qui prévoit en son article 30, la création d’une agence nationale dédiée à l’alimentation scolaire.

Malgré cette forte volonté politique et les engagements pour le développement d’un programme national d’alimentation scolaire, les acteurs de cantines scolaires manquent de capacités techniques, organisationnelles et matérielles pour assurer la distribution de repas sains et nutritifs.