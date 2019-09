Rapport annuel de performance 2017, Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Le rapport annuel de performance 2017 du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale est un cadre de suivi du progrès vers l’atteinte des résultats conformément au cadre de suivi et évaluation du PNDS 2017-2022. Son élaboration a été participative avec la représentativité des différentes parties prenantes tenant compte des rapports des revues des différents niveaux du système et des programmes de santé.

Ce rapport est structuré en cinq parties : i) contexte de la gestion sous-revue, ii) progrès dans l’atteinte des objectifs, iii) point d’ensemble de l’exécution à fin décembre 2017 du budget, iv) analyse des capacités et difficultés rencontrées, v) leçons apprises et recommandations.

L’analyse de la performance a été faite au tour des cinq (5) Axes du PNDS 2017-2022 à savoir : (i) Accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile et renforcement de la planification familiale et de la santé des adolescents ; (ii) Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles ; (iii) Amélioration de la sécurité sanitaire et la réponse aux épidémies et autres urgences de santé publique ; (iv) Renforcement de la lutte contre les maladies non transmissibles et promotion de la santé ; et (v) Renforcement du système de santé vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) y compris la santé communautaire.