PAM: vers la cartographie des intervenants et des actions de nutrition au Togo

Une équipe du mouvement SUN a organisé le 25 février 2019 une réunion d’échange avec les intervenants dans le domaine de la nutrition à Lomé.

Dans le cadre des activités de soutien aux pays membres du mouvement SUN pour la réalisation d’une cartographie des intervenants et interventions en nutrition, le Ministère de la santé et de l’hygiène publique a organisé, le 25 février à Lomé, une réunion d’échange avec une équipe du secrétariat du Réseau des Nations Unies pour la nutrition sur les objectifs et le processus de la cartographie.

La cartographie est un outil de planification et de suivi pour le renforcement de la nutrition. Elle vise à aider à orienter les discussions pour la mise à l’échelle des interventions en matière de nutrition dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de nutrition du Togo.

Des représentants des ministères de la planification, des finances et de la santé, des différentes agences des Nations Unies, de plusieurs ONG intervenant dans le domaine de la nutrition, de la Banque mondiale et de la Coopération allemande ont pris part à la réunion. Dans leurs présentations, les experts du SUN ont défini le contexte global de la cartographie et le processus de l’exercice de la cartographie et présenté des exemples de résultats tirés d’autres pays.

L’objectif de la cartographie est de permettre aux ministères impliqués de « mieux comprendre qui sont les partenaires, ce qu’ils font et où, identifier les lacunes dans la couverture géographique et dans la couverture de population et aider à la planification et à la mise à l’échelle des actions de nutrition », a indiqué Mme Farah Sbytte du Programme alimentaire mondial et membre du groupe de cartographie.

La cartographie devrait également permettre aux partenaires techniques et financiers d’« identifier les zones ayant davantage besoin d’un appui, d’identifier les actions devant être renforcées et dans quelles zones et d’améliorer la coordination des organisations travaillant dans les mêmes zones géographiques et sur les mêmes actions », a-t-elle expliqué.

Au cours des échanges, les participants ont évoqué la différence que ferait l’établissement d’une cartographie dans la lutte contre la malnutrition au Togo et l’appui exigé des différents partenaires techniques et financiers pour la faisabilité du projet. Ils ont posé des questions pratiques sur le budget et le temps nécessaire pour établir une cartographie.

Les participants de la plateforme multisectorielle présents ont exprimé leur intérêt pour la réalisation de la cartographie afin de prioriser les actions de nutrition spécifiques et sensibles dans le plan de mise en œuvre du Plan stratégique de nutrition et sa budgétisation. Ils ont promis se concerter pour décider de la suite à donner au projet.