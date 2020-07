Les sans-abri au Togo : une population déjà vulnérable en proie à une aggravation de ses conditions de vie face à l’épidémie de Covid-19

Covid-19 - TOGO

Lyon, le 08 juillet 2020. Alors que l’épidémie semble être contrôlée en Europe, Handicap International alerte sur les conditions de vie dramatiques des sans-abri à Lomé, au Togo. Le virus qui menace lourdement les pays d’Afrique, impacte gravement la situation des personnes sans-domicile. Sans accès à l’eau, aux biens de première nécessité, et avec des mesures sanitaires limitant l’action des associations, les sans- abri sont aujourd’hui les plus exposés à l’épidémie du Covid- 19.

Les sans-abri au Togo, les plus vulnérables parmi les vulnérables

Sur une population totale de 2 millions d’habitants, on estime que 15 000 personnes dont 5 000 enfants environ vivent dans les rues de Lomé. Ils sont aujourd’hui les grands oubliés des plans de réponse à la pandémie de COVID-19 au Togo.

Les sans-abri souffrent très souvent de sous-alimentation. Ils ont difficilement accès à l’eau propre, pourtant plus que nécessaire en période de pandémie mondiale.

Rejetées par la population togolaise, et sans accès aux services de base, notamment en raison de la fermeture de nombreuses associations dans le contexte du COVID-19, les personnes sans-domicile sont aujourd’hui la population la plus exposée aux risques du virus dans le pays. Femmes, enfants, et personnes en situation de handicap vivant dans les rues, sont particulièrement vulnérables aux épidémies comme celle que nous vivons actuellement.

Des mesures sanitaires aux lourds impacts sur les sans-abri

« Les personnes sans domicile vivent de la mendicité, récupèrent les restes des restaurants pour se nourrir, trouvent parfois un travail journalier informel dans les marchés.

On compte parmi eux beaucoup d’enfants, de personnes handicapées, de femmes jeunes avec des enfants en bas âge. Les restrictions contre la COVID-19 ont aggravé leurs conditions de vie : déjà fortement marginalisés, ils sont rejetés par la population qui voit en eux des vecteurs potentiels de la maladie. Ils n’ont plus accès à rien : aumône, travail, eau, nourriture... Tout leur est interdit ou inaccessible. Leur situation est extrêmement grave. » témoigne Irène Manterola, Directrice de Handicap International au Togo.

Les mesures sanitaires mises en place par les autorités pour faire face à l’épidémie de Covid-19 impactent lourdement les conditions de vie déjà difficiles des personnes sans-domicile. Le couvre-feu décidé par les autorités entre mars et mai 2020 a entraîné la fermeture des restaurants où les sans-abri avaient pour habitude de récupérer des restes de nourriture. Même si aujourd’hui cette mesure a été levée, beaucoup de restaurants restent fermés, et les associations distribuant des repas aux sans-abri n’ont pas encore repris leurs activités. Handicap International alerte donc sur les difficultés alimentaires auxquelles font face les personnes sans-domicile.

De plus le ralentissement économique que connait actuellement le pays, en lien avec la crise du Covid-19, empêche ces populations d’exercer les petits services ponctuels rémunérés qu’ils effectuaient auparavant sur les marchés. De la même manière la mendicité est devenue plus difficile en raison de la fermeture des lieux de culte et de la méfiance des habitants, dans un contexte où l’hygiène et les gestes barrières sont devenus primordiaux.

Par ailleurs, ils n’ont pas d’accès aux centres de santé et le numéro d’urgence leur reste fermé. Les sites en construction ou les entrées de bureaux dans lesquels les sans-abri pouvaient parfois trouver refuge, leur sont désormais interdits. « Nous avons rencontré au cours des maraudes un groupe d’enfants entre 9 et 15 ans. Avant le couvre-feu, ils dormaient près d’un bureau de poste. Ils ont été chassés des lieux par les forces de sécurité. Maintenant, ils dorment sur les dalles d’une centrale électrique. Nous avons vu des enfants rongés par la peur et désespérés. Nos échanges ont permis d’identifier qu’ils étaient également exposés à des risques de violences sexuelles de la part de prédateurs dans le voisinage... » témoigne un membre des maraudes organisées par Handicap International.

Handicap International met en place des actions pour aider 3 000 sans-abri à Lomé

C’est dans ce contexte que les équipes de Handicap International vont venir en aide à près de 3 000 sans-abri à Lomé, pour leur assurer une hygiène de base et rassurer le reste de la population :

L’aménagement de deux centres pour les plus vulnérables et les personnes handicapées pour mener des bilans de santé et apporter un soutien psychosocial ;

2 équipes mobiles pour assurer des consultations et une veille sanitaire de cette population durant la nuit ;

La distribution de kits d’hygiène et la sensibilisation aux normes d’hygiène (notamment le lavage des mains) et distributions de repas ;

La mise en place d’espaces d’hygiène (lavage des vêtements; mise à disposition de gel hydro-alcoolique).

Ces mesures viennent s’ajouter à celles mises en place depuis avril pour répondre à la crise du Covid-19 : circulation d’une voiture sonorisée avec distribution de flyers et affiches pour sensibiliser la population togolaise aux gestes barrières, production et distribution de gel hydro alcoolique, émissions de radio pour rassurer la population.