Examen a mi-parcours de la mise en œuvre du cadre d’action de Sendai pour la reduction des risques de catastrophe 2015-2030 - Rapport du Togo, 2022

I. Aperçu et introduction

Depuis quelques années, le Togo tout comme beaucoup de pays dans le monde est exposé aux risques et subit régulièrement différents types de catastrophes parfois accompagnés de pertes en vies humaines et de dégâts matériels importants. Les effets des changements climatiques se font ressentir dans le pays, provoquant des évènements météorologiques extrêmes : fortes précipitations prolongées suivies d’inondations, vents violents, érosion côtière, sècheresses, feux de végétation/incendies, submersion marine.

Inondations

Le Togo a enregistré une soixantaine d’inondations urbaines et rurales qui ont causé des dégâts matériels et pertes en vies humaines. Les années 2007, 2008, 2009 et 2010 ont été particulièrement marquées par des inondations aux conséquences sociales et économiques désastreuses pour le pays. Le caractère des précipitations et l’importance du réseau hydrographique engendrent à chaque saison des pluies engendrant plusieurs cas d’inondation causant des dégâts qui peuvent être particulièrement importants. On y a noté des pertes en vies humaines, la destruction massive d’infrastructures routières, des maisons d’habitation et des champs.

Ces inondations, autrefois localisées dans les régions Maritime (Préfectures du Golfe, des Lacs,

Bas-Mono, Yoto) et Savanes (Préfectures de l’Oti, de Kpendjal), se sont généralisées ces dernières années sur l’ensemble du pays.

Vents violents

La situation géographique du Togo en zone intertropicale l’expose aux passages des tempêtes cyclonales de vitesse moyenne atteignant 115Km/h. Les régions les plus touchées sont les Plateaux, la Centrale, la Kara et les Savanes. Très souvent, le passage de ces vents violents entraine le déracinement des arbres, la destruction des toitures de maisons, de salles de classe et des centres de santé. Rarement les pertes en vies humaines occasionnées par des tempêtes foudroyantes sont relevées.

Érosion côtière

Le phénomène d’érosion observé sur le littoral togolais s’inscrit dans un contexte mondial de recul des plages. Ce phénomène se produit sur 300 km le long du golfe de Guinée entre l’embouchure de la Volta (Ghana) et le Delta du fleuve Niger. La construction d’ouvrages de protection à Kpémé et à Aného a été réalisée entre 1984 et 1988 puis entre 2010 et 2011 pour limiter cette érosion. Toutefois, l’implantation de ces épis rocheux n’a pas permis, pour le moment d’endiguer la situation. Les infrastructures réalisées sur la côte et la montée du niveau de la mer, du fait des changements climatiques, perturbent le mécanisme hydro-sédimentaire et accélèrent l’érosion côtière dont les impacts de recul du trait de côte sont généralement assez forts, pouvant aller de 5 m à 12 m par an suivant les segments de la côte togolaise.

Sécheresse

Le Togo a connu trois grandes sécheresses qui ont provoqué une famine sévère entre 1942-1943, 1976 -1977, et 1982-1983. Ce phénomène est surtout localisé dans les régions des Savanes, de la Kara, Maritime et dans l’Est des Plateaux. Il est caractérisé par une augmentation progressive de la température ambiante, une diminution de la pluviométrie, du nombre de jours de pluies et du ratio pluviométrie/ évapotranspiration potentielle (P/ETP).