De la parole à l'acte: le geste humanitaire des Nations Unies aux populations sinistrées!

A la suite des inondations au sud Togo en octobre 2019, le Système des Nations Unies au Togo s'est mobilisé pour apporter de l'aide aux sinistrés.

Aujourd’hui, c’est chose faite. Une opération de distribution de vivres et non vivres a démarré hier 18 mars 2020 dans la région sud est maritime du Togo. Elle concerne 3576 ménages soit environ 17 000 personnes dans les zones touchées : Baguida et les préfectures des lacs et du Bas Mono.

" Le pays fait face à un certain nombre de problème liés au changement climatique, pas seulement le Togo, mais l’ensemble des pays de la planète. C’est pourquoi nous devons nous tous veiller à ce que cet impact-là soit réduit sur les populations qui vivent dans les zones inondables. C’est dans cette perspective que le SNU a voulu apporter cet appui au gouvernement et nous travaillons sur des programmes et projets afin de rendre les populations beaucoup plus résilientes face aux catastrophes naturelles " a déclaré M. Aliou Dia représentant le Coordonnateur résident du système des Nations Unies à la cérémonie officielle de remise officielle de ce don.

La remise symbolique des vivres s’est déroulée sur le terrain du CEG de Baguida en présence de la ministre de la femme et de l’action sociale, Mme Tchabinandi KOLANI-YENTCHARE, celui de la Sécurité et de la protection civile, Gal Yark Damehame, des autorités civiles et administratives ainsi que les populations bénéficiaires.

Tous ont salué le geste humanitaire des agences du SNU (PAM, PNUD, UNICEF, OMS, UNHCR, OCHA et UNFPA) qui ont mobilisé plus de 320 000 dollars USD, soit un peu plus de 180 millions de francs CFA ayant servi à l’achat de produits alimentaires (riz, mais, haricot, huile, tomate, sardine), des kits de cuisine et d’assainissement et des kits de dignité pour les femmes (casserole, savons, papier toilette, nattes, serviettes, seau, etc.)

Cette cérémonie a été également l’occasion pour les autorités, notamment le ministre de la Sécurité et le Représentant résident du PNUD de rappeler les mesures prises par le gouvernement face à la pandémie du coronavirus et d’appeler les populations à adopter les gestes qui sauvent.

