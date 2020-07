COVID-19 : Le PNUD apporte un appui consistant au ministère de la santé

Dans le cadre de son engagement aux côtés du gouvernement togolais dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), à travers son Représentant Résident M. Aliou Mamadou Dia, a procédé à une remise de matériels roulants et d’équipements médicaux au ministère de la Santé de la Protection sociale, le 17 Juillet 2020.

Le don est composé de 3 Ambulances équipées et d'une longue liste de matériels de protection et de réanimation pour le personnel de santé et les malades : respirateurs, concentrateurs d’oxygène, masques N95, lunettes de protection, gants, thermo flash, dispositifs de lavage de main, etc.

« Au delà de la pandémie, ce sont des outils qui sont très utiles pour notre système de santé. Nous en avons besoin pour la prise en charge des malades quelque soit la maladie », a expliqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le Professeur Moustapha Mijiyawa, lors de la cérémonie de remise, avant d’ajouter que "les Nations Unies ont toujours répondu présentes. Nous ne pouvons que dire merci."

Plus de 2.000.000 USD ont été décaissés par le PNUD pour assister l’Etat togolais dans la lutte contre la pandémie. L’organisation avait déjà remis le mardi 26 mai 2020, un important lot de matériels constitué de divers produits et dispositifs de prévention contre la Covid-19 destinés aux prisons du Togo. "Notre soutien au gouvernement togolais touche 5 principaux domaines: appui au système sanitaire, à la résilience socio-économique, à la digitalisation, appui communautaire et protection droits de l’homme et le soutien à la reprise pour un développement durable", a précisé Aliou Dia.

Diverses personnalités ont assisté à cette cérémonie, notamment le Coordonnateur résident, M. Damien Mama, la Représentante de l’OMS au Togo, Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo et le Coordonnateur nationale gestion de riposte contre la Covid-19, le médecin-colonel Mohaman Djibril.

Les domaines d’intervention du PNUD au Togo sont variés. Il est le partenaire stratégique du pays dans la réalisation des priorités nationales de développement intégrant la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Les priorités actuelles sont le renforcement de la gouvernance et l’état de droit, la consolidation de la paix, la croissance pour tous et l’accès aux services de base, la promotion durable des ressources naturelles et la résilience face aux changements climatiques.