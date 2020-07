COVID-19 : la société civile à la rescousse des prisons et des jeunes à risques !

L’Union Chrétienne des Jeune Gens (UCJG/YMCA-Togo) s’engage à contribuer au renforcement des dispositions de prévention et de riposte contre la pandémie au Covid-19 en milieu carcéral et auprès des jeunes à risques. Il a offert le 7 juillet un lot de matériels de prévention au Ministère de la justice. Il s’agit d’un projet soutenu par le PNUD étalé sur deux mois et visant à accroître la protection des détenus et du personnel pénitentiaire de 6 lieux de détention du pays et des jeunes à risque de deux marchés de Lomé.

Au total, ce matériel est composé de 5000 unités de masques, 5000 unités de Gants, 80 litres de solution hydro alcoolique,1250 litres de savon liquide, 2340 unités de savons et 635 litres d’eau de Javel pour une valeur globale de près de onze million cinq cent mille francs CFA. Une partie du lot a été réceptionné par le Ministre de la Justice M. Pius AGBOTOMEY qui a exprimé toute la gratitude du gouvernement à tous les partenaires pour leur implication dans la riposte contre la pandémie au Togo.

« Notre organisation YMCA Togo intervient depuis des années en milieu carcéral. Et il est important de travailler pour la prévention et arrêter la situation dans les prisons. Donc nous avons reçu l’appui du PNUD qui a financé le projet. Aujourd’hui, ce n’est qu’une partie des actions que nous entendons mener pour le compte de ce projet. Avec ce projet on voudrait prévenir la propagation du virus en milieu carcéral et aussi accompagner le gouvernement pour freiner la situation. Nous allons mettre les dispositifs de lavage de mains, des masques, gants, gels et appareils de prise de température dans les centres de détention de Tsévié, Vogan, Aného, Notsé et Sokodé, à la brigade pour mineurs de Lomé, au cabanon du CHU Sylvanus Olympio ainsi que dans deux marchés. Nous allons également réhabiliter et former des comités d’hygiène dans les prisons. » a indiqué Gérard Kokou ATOHOUN le Secrétaire Général de YMCA-Togo.

Le Directeur de l’Administration pénitentiaire, M. Idrissou Akibou a de son côté déclaré que le gouvernement a pris des dispositions pour prévenir la propagation du corona virus dans les prisons du pays. « Nous les appliquons à la lettre. Et voilà l’un de nos partenaires qui a voulu nous soutenir avec ces dons. Je me réjouis de ce que nous avons reçu qui vient encore en appui à ce que nous avons déjà et je rassure que ce matériel soit utilisé dans les prisons pour le bien des détenus » a-t-il ajouté.