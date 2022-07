Chiang Rai, Thailand

Event Date : Wed, 29 Jun 2022

AHADID : AHA-FL-2022-000716-THA | GLIDE Number :

Impact Update Date : Wed, 29 Jun 2022 19:50:48

AFFECTED AREA/S

Chiang Rai, Mae Hong Son, Phayao

DESCRIPTION

Cause: Monsoon situations and low pressure area with southwest monsoon prevails over amanda sea, thailand, and the gulf of thailand

in 3 provinces (Chiang Rai, Phayao, Mae Hong Son)