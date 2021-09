Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne (A/HRC/48/70)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-huitième session

13 septembre-1 er octobre 2021

Point 4 de l’ordre du jour Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil

Résumé

Dans le présent rapport, soumis au Conseil des droits de l’homme en application de sa résolution 46/22, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne expose les conclusions des investigations qu’elle a menées sur les faits qui se sont produits entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 dans les zones contrôlées par le Gouvernement, à Edleb et dans l’ouest d’Alep, dans le nord d’Alep et à Ras el-Aïn, et dans le nord-est du pays.

I. Mandat et méthode

Conformément à sa façon de procéder habituelle et aux pratiques couramment suivies par les commissions d’enquête et dans les investigations sur les droits de l’homme, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne1 s’est fondée avant tout sur 538 entretiens, menés en personne dans la région ainsi que depuis Genève, pour établir le présent rapport 2 . Elle a collecté et analysé des documents, des rapports, des photographies, des vidéos et des images satellites provenant de multiples sources3 . Elle a aussi demandé, par écrit et pendant des réunions, à recevoir de la part du Gouvernement syrien, des parties au conflit et des États Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) des informations sur les faits survenus et l’évolution de la situation dans le pays4 . Elle a estimé que le niveau de preuve requis avait été atteint lorsqu’elle avait des motifs raisonnables de croire que les faits s’étaient produits comme décrits et, si possible, que les violations avaient été commises par la partie au conflit identifiée.

II. Évolution de la situation politique et militaire 4. Le cessez-le-feu décrété le 5 mars 2020 a entraîné une réduction notable des hostilités dans le nord-ouest du pays, mais la situation en République arabe syrienne est restée instable5 .

La situation économique a continué de se détériorer et la pandémie de COVID-19 a mis une pression supplémentaire sur le système de santé déjà dévasté par la guerre. En mars 2020, le Secrétaire général a appelé au cessez-le-feu national et a engagé les pays du Groupe des Vingt à lever les sanctions afin de garantir l’accès aux vivres et aux fournitures médicales essentielles, y compris à celles nécessaires pour lutter contre la COVID-19, mais ses appels sont restés sans effet.

La vie quotidienne est de plus en plus difficile pour les civils. Au début du mois de janvier, nombre d’entre eux se sont retrouvés dans une situation désespérée lorsque le Ministère syrien du pétrole et des ressources minérales a décidé, en raison de retards dans la chaîne d’approvisionnement qu’il a imputés aux sanctions, de réduire la distribution de carburant − de près d’un quart pour certains types de carburant − ce qui a créé une pénurie6 .

Le 15 avril 2021, la Banque centrale a de nouveau dévalué la livre syrienne (le taux de change passant de 1 250 livres pour 1 dollar des États-Unis d’Amérique à 2 500 livres pour 1 dollar)7 , ce qui a conduit à une nouvelle augmentation du prix des biens et des médicaments.

Selon le Programme alimentaire mondial, 12,4 millions de Syriens (près de 60 % de la population) étaient en situation d’insécurité alimentaire − le nombre le plus élevé jamais enregistré − et 43 % ne mangeaient pas à leur faim, soit le double de l’année précédente8 .

Dans le même temps, les faibles capacités de dépistage, la grave pénurie d’oxygène et la lenteur de la livraison des vaccins dans le cadre du COVAX, le volet Vaccins du dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), ont entravé la lutte contre le coronavirus, qui a contaminé énormément de personnes9 .

Sur les quelque 13,4 millions de Syriens qui avaient besoin d’une assistance humanitaire en mars 2021 (21 % de plus qu’en 2020), 4,9 millions vivaient dans le nord-ouest du pays10. Dans sa résolution 2585 (2021), adoptée à l’unanimité le 9 juillet, le Conseil de sécurité a reconduit le mécanisme d’acheminement transfrontière de l’assistance, mais a décidé que le poste frontière de Bab el-Haoua serait l’unique point d’entrée de l’aide humanitaire fournie par les Nations Unies.

Pendant la période considérée, le conflit a perduré et les tensions militaires sont restées élevées, avec les forces gouvernementales, des groupes armés non étatiques, des groupes considérés comme terroristes par l’ONU et cinq armées étrangères11 opérant à proximité les uns des autres, mais les lignes de front n’ont pas bougé (voir l’annexe II). Les forces de la Fédération de Russie ont mené au moins 82 frappes aériennes en soutien au Gouvernement syrien, tandis que la coalition internationale contre Daech, dirigée par les États-Unis d’Amérique, en a réalisé au moins 56 sur le territoire syrien12. En outre, les États-Unis auraient mené au moins quatre autres frappes aériennes, deux en août 2020 près de Qamichli et deux en février et juin 2021 contre des groupes armés non étatiques près de la frontière iraquienne13. La Commission a pu attribuer aux forces israéliennes au moins 19 frappes aériennes perpétrées sur le territoire syrien, dont une particulièrement meurtrière contre les forces progouvernementales le 13 janvier14 .

Edleb et les provinces environnantes constituaient encore l’épicentre des violences, avec des attaques contre les patrouilles conjointes russo-turques dans la zone de désescalade.

Les attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées au début de 2021 et ont touché des hôpitaux et des installations gazières pourtant situés dans une zone de désescalade (voir infra la section IV).

Dans les régions d’Afrin et de Ras el-Aïn, des engins explosifs improvisés détonent presque toutes les semaines. La Commission a recueilli des informations sur sept de ces explosions, qui ont tué et blessé au moins 243 personnes (hommes, femmes et enfants) et ont endommagé des bâtiments civils (voir infra la section V).

Dans le nord-est du pays, les difficultés économiques, la précarité des conditions de sécurité et l’adoption, par l’administration autonome15, de « règlements » impopulaires ont provoqué de vastes manifestations dans les provinces de Hassaké et d’Alep (voir infra la section VI). La présence de membres de Daech dans la région a continué de menacer la sécurité et − à mesure que les attaques de Daech se multipliaient − a attisé le mécontentement des habitants.

Annoncées le 18 avril, les élections présidentielles se sont tenues le 26 mai. À la tête du pays depuis 2000, le Président Bashar al-Assad a été réélu avec 95 % des voix. Seules les personnes résidant dans les zones contrôlées par le Gouvernement et certains membres de la diaspora ont pu voter et la crédibilité des élections, qui n’étaient pas surveillées par l’ONU, a été mise en doute16 .

Le 2 mai, à l’approche des élections, le Président a gracié des personnes qui avaient été reconnues coupables de contrebande, de consommation de drogues et de commerce illicite de devises. Selon certaines informations, peu de détenus ont été libérés par la suite.

La Commission constitutionnelle chargée de rédiger une nouvelle constitution conforme à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité s’est réunie à trois reprises pendant la période considérée. À la fin de l’année 2020, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, Geir O. Pedersen, a fait savoir au Conseil de sécurité que des divergences non négligeables subsistaient, y compris au niveau général, et qu’elles empêchaient d’accomplir des progrès tangibles vers l’adoption d’une solution politique.

Les Ministres des affaires étrangères de la Fédération de Russie, du Qatar et de la Turquie se sont réunis à Doha le 11 mars afin de discuter de la situation en République arabe syrienne. À l’issue de la réunion, le Ministre turc a annoncé que les trois pays avaient lancé un nouveau processus de consultation trilatéral afin de contribuer à trouver une solution politique durable en République arabe syrienne, tout en précisant que ce processus ne visait pas à saper les pourparlers d’Astana.

Le 21 janvier 2021, le Secrétaire général a annoncé la création d’un Groupe consultatif indépendant de haut niveau sur la déconfliction humanitaire en République arabe syrienne, chargé de le conseiller sur les moyens de renforcer le mécanisme de désescalade du conflit.

Pendant la période considérée, la question de l’utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne est restée l’une des priorités du Conseil de sécurité et de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Le 12 avril, l’Équipe d’enquête et d’identification de cette dernière a publié son deuxième rapport, dans lequel elle a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que, le 4 février 2018, un hélicoptère des forces aériennes syriennes avait largué au moins une bonbonne de chlore dans la région de Saraqeb et qu’au moins 12 personnes avaient été touchées17 . Le 22 avril, la Conférence des États parties à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction a décidé de suspendre certains droits et privilèges dont la République arabe syrienne jouissait au titre de la Convention18 .