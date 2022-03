Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne (A/HRC/49/77)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-neuvième session

28 février-1 er avril 2022

Point 4 de l’ordre du jour

Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil

Résumé

Dans le présent rapport, soumis au Conseil des droits de l’homme en application de sa résolution 46/22, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne expose les conclusions des investigations qu’elle a menées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Il y est fait état de violations graves des droits de l’homme fondamentaux et du droit humanitaire commise dans tout le pays, allant d’attaques ayant causé la mort d’une mariée et de ses quatre sœurs cadettes pendant son mariage, au siège de Deraa el-Balad par les forces progouvernementales. Au nombre de ces violations figurent également la détention au secret et la disparition continues de dizaines de milliers de Syriens, ainsi que le fait que le Gouvernement n’a pas informé les membres de la famille du sort qui a été réservé à leur proche. Dans le nord-est de la République arabe syrienne, près de 60 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont internées dans des camps, dans des conditions extrêmement difficiles ; dans le nord du pays, l’Armée syrienne libre et le groupe Hay’at Tahrir el-Cham saisissent et occupent des biens privés appartenant à des civils déplacés ; à Afrin, l’explosion d’un véhicule piégé dans un marché aux légumes a fait de nombreux morts et blessés. Dans tout le pays, les Syriens sont empêchés de s’exprimer librement et risquent d’être placés arbitrairement en détention, et le groupe Hay’at Tahrir el-Cham restreint tout particulièrement les libertés des femmes. La crise que connaît la République arabe syrienne est exacerbée par la présence de cinq forces militaires étrangères, de divers groupes armés non étatiques et d’entités considérées comme terroristes par l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’économie est en chute libre : on estime que 90 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et la monnaie nationale s’est dépréciée de près de 80 % en 2021. Sept millions de Syriens sont déplacés à l’intérieur du pays et autant sont venus rejoindre les rangs des réfugiés.