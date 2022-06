Les dirigeants des agences humanitaires de l’ONU appellent à renouveler l’autorisation pour l’aide transfrontalière au nord-ouest de la Syrie

NEW YORK/GENÈVE/ROME - Dans moins d’un mois, la résolution du Conseil de sécurité qui autorise les organisations des Nations Unies et leurs partenaires opérationnels à fournir une aide humanitaire vitale au nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie expirera.

Les 15 membres du Conseil de sécurité décideront de son renouvellement ou non.

Cette décision est cruciale pour la vie et le bien-être des 4,1 millions de personnes prises au piège dans la partie nord-ouest de la Syrie, qui n’est pas contrôlée par le gouvernement. Beaucoup de ces personnes dépendent de l’aide humanitaire pour survivre, notamment celles qui sont déplacées. Quelque 80% des personnes concernées sont des femmes et des enfants. Plus de 3,2 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire et ont besoin d’une aide pour pouvoir se nourrir.

Notre priorité et notre seul objectif est de faire parvenir l’aide humanitaire aux familles qui en ont besoin de la manière la plus sûre, la plus directe et la plus efficace, loin des considérations et des enjeux politiques. Rien que l’année dernière, cette aide essentielle de l’ONU et de nos partenaires a permis de venir en aide à 2,4 millions de personnes chaque mois dans le nord-ouest de la Syrie.

Au cours de l’année écoulée, nous avons pu faire passer des convois depuis les zones contrôlées par le gouvernement syrien à travers les lignes de front internes vers le nord-ouest de la Syrie, afin d’acheminer des vivres, des fournitures médicales et du matériel éducatif pour plus de 40 000 personnes. Il s’agit là d’un progrès encourageant, et nous poursuivons ces efforts. Cependant, il faut faire bien davantage.

En plus de l’aide importante apportée par les convois, les personnes affectées ont également besoin d’un accès étendu aux services essentiels.

Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à renouveler la résolution 2585 du Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant la poursuite de l’aide transfrontalière pour une période supplémentaire de 12 mois. Il faut également garantir un accès régulier au nord-ouest de la Syrie depuis les zones contrôlées par le gouvernement. Il nous faut augmenter le nombre de voies d’acheminement de l’aide humanitaire et élargir au maximum l’accès humanitaire.

Le non-renouvellement de la résolution aurait de graves conséquences humanitaires. Elle interromprait immédiatement les activités d’aide humanitaire vitale menées par l’ONU, plongeant les populations du nord-ouest de la Syrie dans une destitution encore plus grande et mettant en péril leur capacité à se nourrir, à bénéficier de soins médicaux, à accéder à l’eau potable, à se loger et à se protéger des violences sexistes, autant de services actuellement fournis dans le cadre des opérations menées par l’ONU.

Au fil des ans, le niveau de financement de ces activités essentielles a diminué. Alors même que d’autres crises graves sévissent dans le monde, nous appelons à un financement prévisible pour soutenir l’acheminement de l’aide dans le nord-ouest de la Syrie.

La vie de millions de personnes en dépend.

Nous comptons sur les membres du Conseil de sécurité pour permettre à notre travail vital de se poursuivre. Le peuple syrien compte sur eux pour faire le bon choix.

Signataires

Martin Griffiths, Coordinateur des secours d’urgence, OCHA

Catherine Russell, Directrice générale, UNICEF

Natalia Kanem, Directrice exécutive, UNFPA

António Vitorino, Directeur général, OIM

David Beasley, Directeur exécutif, PAM

Filippo Grandi, Haut Commissaire pour les réfugiés, HCR

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général, OMS

