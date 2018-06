guerre d’anéantissement: A fait des ravages dans la population civile à raqqa

SYNTHÈSE

L’opération militaire menée pendant quatre mois pour chasser le groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI) de sa capitale autoproclamée en Syrie, Raqqa, a fait des centaines de morts et de très nombreux blessés parmi la population civile et a détruit la majeure partie de la ville. Dans le cadre de cette opération conduite de juin à octobre 2017, des habitations, des bâtiments publics et privés ainsi que des infrastructures ont été réduits à l’état de ruines ou trop endommagés pour pouvoir être réparés.

Les habitants se sont trouvés piégés du fait des combats, qui faisaient rage dans les rues de Raqqa entre les militants de l'EI et les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes, associés aux frappes aériennes et aux tirs d'artillerie effectués sur la ville par la coalition menée par les ÉtatsUnis.

Comme les voies de sortie de la ville étaient minées par l’EI et que les tireurs embusqués du groupe armé n’hésitaient pas à tirer sur ceux qui tentaient de fuir, les civils ne cessaient de se déplacer d’un endroit à l’autre de la ville, cherchant désespérément à trouver refuge ou à fuir. Certains ont été tués chez eux ou dans les lieux où ils s'abritaient, ou ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de fuir.

Peu avant le lancement de la campagne militaire, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, avait promis une « guerre d’anéantissement » contre l’EI, indiquant une intensification de la campagne militaire de la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe armé. Les conséquences pour les populations civiles ont été désastreuses.

Une équipe de recherche d’Amnesty International a effectué un voyage de deux semaines à Raqqa en février 2018. Elle s’est rendue sur 42 sites touchés par des frappes et a interrogé 112 témoins et victimes.

L’organisation a analysé des images satellites et a examiné d’autres documents disponibles au public. Ce rapport présente les histoires de quatre familles dont les cas sont révélateurs d’une situation générale.

Ces cas fournissent des éléments qui attestent que le droit international humanitaire a été violé lors de plusieurs attaques de la coalition ayant fait des morts et des blessés parmi les civils. L’EI a exacerbé les difficultés inhérentes au combat en zone urbaine en agissant au milieu des civils et en les utilisant comme boucliers humains, mais ses méthodes étaient connues bien avant l’offensive de Raqqa. La présence de civils dans la ville n’a pas été suffisamment prise en compte par les forces de la coalition, qui n’ont pas pris les précautions nécessaires pour réduire au maximum les dommages infligés aux civils et aux biens de caractère civil.

La famille Aswad est une famille de commerçants qui avaient travaillé dur toute leur vie pour se construire une maison à Raqqa. Certains de ses membres sont restés à Raqqa lorsque l’opération militaire a démarré afin de protéger leurs biens, se réfugiant dans la cave de leur maison pour échapper aux bombardements.

Le soir du 28 juin 2017, une frappe aérienne de la coalition a détruit le bâtiment, tuant huit personnes, en majorité des enfants. Mohammed Othman Aswad, le seul rescapé, a raconté à Amnesty International : « J’étais assis sur un bidon vide près de la porte de la cave bavardant avec Abu Mahmoud qui était accroupi à côté de moi. Sa femme et ses [cinq] enfants étaient dans la cave avec mon frère Jamal...la bombe nous est tombée dessus tout d’un coup. » Le plus jeune frère de Mohammed, Ammar, qui avait déjà fui la ville, a perdu la vie en marchant sur une mine posée par l’EI quand il est revenu à Raqqa quelques jours plus tard pour essayer de récupérer les corps.

La famille Hashish a perdu 18 de ses membres. Neuf ont été tués par une frappe aérienne de la coalition, sept sont morts en tentant de fuir sur une route minée par l'EI, et deux autres ont été victimes d'un tir de mortier apparemment lancé par les FDS. « Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui ont essayé de s'enfuir sont morts. Nous n’avions pas les moyens de payer des passeurs ; nous étions piégés », a raconté Munira Hashish à Amnesty International.

Avec plusieurs de ses enfants, elle a survécu aux frappes aériennes et aux mines. Elle a expliqué à Amnesty International qu’ils avaient finalement réussi à s’échapper « en marchant dans le sang de ceux qui avaient explosé en essayant de fuir avant nous».