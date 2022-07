Informations pour les personnes réfugiées d’Ukraine

La nouvelle plateforme en ligne de la Croix-Rouge suisse (CRS), helpful.redcross.ch, met à la disposition des réfugié-e-s d’Ukraine des informations HELPFUL, autrement dit utiles. Ces contenus doivent faciliter l’installation et le quotidien en Suisse des personnes bénéficiant du statut de protection S. Si toutefois le site ne répond pas à une question précise, la personne concernée peut se tourner vers un canal Telegram animé par des bénévoles de la CRS.

HELPFUL – Informations pour les personnes venues d’Ukraine en Suisse

De nombreuses informations à l’intention des réfugiés d’Ukraine sont déjà disponibles. Jusqu’ici cependant, lorsque quelqu’un avait des questions sur des sujets différents, il ou elle devait consulter plusieurs sites Internet ou passer de multiples coups de fil. Sans compter que, souvent, la langue ralentissait encore les démarches. La plateforme «HELPFUL – Informations pour les personnes venues d’Ukraine en Suisse» centralise toutes les informations nécessaires, qui sont disponibles en ukrainien et en russe. Depuis les premiers pas à l’arrivée jusqu’à la prise en charge médicale en passant par le logement, la sécurité et les questions d’assistance financière, les réfugiés pourront désormais sélectionner au sein d’une offre exhaustive les contenus qui répondent à leurs besoins individuels. Une fonction de recherche leur permettra d’accéder à une information aussi ciblée que possible.

"Nous tenons beaucoup à couvrir l’ensemble des besoins des personnes réfugiées d’Ukraine en Suisse et à leur proposer une aide à bas seuil. C’est pourquoi nous avons associé des Ukrainiennes et des Ukrainiennes à la conception de la plateforme HELPFUL."

Sarah Kopse, cheffe du département Santé et intégration de la CRS

Des informations fiables

La plateforme est actualisée et étoffée en continu. Les informations proposées sont examinées et validées par la CRS. Dans un premier temps, les contenus offerts auront trait à l’«arrivée». Ils seront complétés dans une deuxième phase par des informations sur le thème «sur place» – à savoir sur le travail, la formation et le quotidien en Suisse. Des échanges directs via le canal Telegram permettront à celles et ceux qui le souhaitent d’obtenir les réponses à des questions non traitées par la plateforme. Le canal sera animé par des bénévoles de la CRS.

Le défi du système fédéraliste

Dans le cadre de ses échanges avec les personnes réfugiées d’Ukraine, la CRS a constaté un fort besoin d’information. En la matière, la structure fédéraliste de la Suisse permet aux cantons et communes d’aménager le domaine de l’asile de manière différente. Les règles et les procédures applicables aux réfugiés d’Ukraine peuvent donc varier considérablement d’un canton voire d’une commune à l’autre. L’objectif de HELPFUL est que ces personnes accèdent le plus facilement et le plus rapidement possible aux informations précises dont elles ont besoin. C’est la raison pour laquelle le site propose une fonction de géolocalisation facultative grâce à laquelle les utilisateurs reçoivent directement les informations et les offres correspondant à l’endroit où ils se trouvent.

"Le but est que toutes les personnes venues ou sur le point de venir d’Ukraine apprennent rapidement l’existence de la plateforme HELPFUL et puissent profiter de l’offre le plus tôt possible."

Sarah Kopse, cheffe du département Santé et intégration de la CRS

Afin que les nouveaux arrivants d’Ukraine aient connaissance le plus tôt possible de HELPFUL, la plateforme est diffusée sur différents canaux de communication en ligne ainsi que via des flyers et des affiches disposés dans des endroits visités par le public cible. Les supports publicitaires en ligne sont lus sur tous les smartphones paramétrés en ukrainien ou en russe.