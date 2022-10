Soudan : un an après le coup d’état militaire, la transition civile plus nécessaire que jamais

Khartoum, Nairobi, Paris, 26 Octobre 2022. Un an s’est écoulé depuis que les autorités militaires ont pris le pouvoir au Soudan. La répression fait toujours plus de victimes en réponse aux manifestations pacifiques et populaires appelant à une transition civile.

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), le African Center for Justice and Peace Studies (ACJPS) et le Sudanese Human Rights Monitor (SHRM) appellent à un arrêt immédiat du recours à la force par les forces de sécurité soudanaises, qui doivent protéger les civil⋅es et rétablir la paix dans la région.

La FIDH et ses membres condamnent le manque de transparence des accords politiques en cours d’élaboration en parallèle de ces violences. Ils⋅elles invitent les décideur⋅es à respecter la pleine inclusion de la société civile et à assurer le respect de sa demande pour une transition civile.

« La crise actuelle au Soudan et l’escalade de la violence soulignent la nécessité d’une transition urgente vers un régime démocratique, sensible aux besoins de la population et capable de lui rendre des comptes. »

Alice Mogwe, présidente de la FIDH