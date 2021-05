Communiqué de la 990eme réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) sur le thème : "Examen du Rapport de la Mission de terrain du CPS au Soudan, tenue du 30 Mars au 01er Avril 2021

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note de l’allocution d’ouverture du Représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois d'avril 2021, S.E. l'Ambassadeur Mohammed Idriss Farah, ainsi que par le Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, Paix et Sécurité ; prenant également note de la présentation du Rapport de la Mission du CPS au Soudan, faite par S.E. l'Ambassadeur Jean Njeri Kamau, Représentante permanente de la République du Kenya auprès de l'UA et Présidente du CPS pour le mois de mars 2021 ;

Rappelant ses décisions antérieures sur la Situation au Soudan, notamment le Communiqué [PSC/PR/COMM.(CMLII)], adopté lors de sa 952ème réunion, tenue le 6 octobre 2020, le Communiqué [PSC/PR/COMM.(CMXXXI)], adopté lors de sa 931ème réunion, tenue le 17 juin 2020 et le Communiqué [PSC/PR/COMM.(CMVI)], adopté lors de sa 906ème réunion, tenue le 30 janvier 2020 ;

Réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple et le Gouvernement du Soudan dans leurs efforts pour surmonter les défis multiformes auxquels leur pays est confronté, ainsi que de réitérer l'engagement indéfectible de l'UA à continuer à les soutenir pour relever ces défis;

Exprimant l'engagement et le soutien de l'UA au gouvernement de transition du Soudan dans la mise en œuvre de ses accords de paix et des cinq priorités du gouvernement de transition, à savoir : le redressement et la stabilisation économiques ; l'instauration d'une paix, d'une sécurité et d'une stabilité durables dans le pays ; la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) ; l'amélioration de la politique étrangère du pays en reconstruisant son image sur la scène mondiale et en normalisant ses relations diplomatiques avec le reste du monde ; et le traitement des questions relatives à la justice transitionnelle et à la réconciliation nationale ; et

Agissant en vertu de l'Article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité:

Félicite le Gouvernement de Transition du Soudan pour les progrès accomplis, à ce jour, dans la mise en œuvre de la Déclaration Constitutionnelle de 2018, en particulier la signature de l'Accord de paix de Juba de 2020, la formation du nouveau Gouvernement de Transition qui inclut l'opposition et les groupes armés, le retrait du Soudan de la liste des États-Unis d'Amérique des États qui parrainent le terrorisme, l'amélioration des relations avec la communauté internationale ; et la signature récente de la " Déclaration de principes " avec le SPLM-N Abdel Aziz El Helu ;

Se félicite également de la coopération et de la collaboration entre le Conseil Souverain et le Gouvernement de Transition, ainsi que de la création d'un Conseil de partenariat, qui réunit les parties au pouvoir, et les encourage à renforcer davantage cette coopération unique pour relever tous les défis auxquels leur pays est confronté ;

Salue le Gouvernement du Soudan pour avoir remédié à la situation économique qui a entravé le développement du Soudan et encourage le Gouvernement à redoubler d'efforts pour la relance de l'économie nationale ; et demande au Président de la Commission de prendre contact avec le Gouvernement du Soudan en vue de mobiliser le soutien nécessaire à cette fin ;

Se félicite de la volonté du Gouvernement de Transition d'aborder les questions relatives à la justice transitionnelle, y compris la responsabilité redditionnelle des violations des droits de l'homme, par le biais d'un processus de Vérité et de Réconciliation et, à cet égard, appelle tous les États membres de l'UA à partager avec le Soudan leurs expériences, leurs leçons et leurs meilleures pratiques ;

Prend note de la demande du Gouvernement du Soudan pour un soutien dans l'organisation d'une Conférence sur la Constitution et l'organisation d'élections et demande au Président de la Commission de s'engager avec le Gouvernement du Soudan en vue de mobiliser tout soutien nécessaire; et, à cet égard, réitère sa demande à la Commission de l'UA d'entreprendre une Mission d'évaluation des besoins techniques au Soudan en vue d'identifier les domaines, en particulier ceux de la Reconstruction et du Développement post-conflit, dans lesquels la Commission de l'UA peut fournir un soutien au Soudan; notamment par l'intermédiaire de son centre de RDPC au Caire

Exhorte le Gouvernement de Transition de veiller à ce que sa politique d'inclusion des femmes et des jeunes dans le processus de paix dans le pays soit mise en œuvre afin de faire de ce processus un processus inclusif, et également de répondre aux préoccupations spécifiques des femmes et des jeunes ;

Félicite la MINUAD pour sa contribution désintéressée à la recherche d'une paix durable au Soudan et au Darfour en particulier, en étroite coopération avec le Gouvernement du Soudan, et rend hommage aux Pays contributeurs de troupes et de police de la MINUAD pour leurs sacrifices désintéressés dans la quête d'un Darfour pacifique et securisé; Reconnaît les sacrifices ultimes des soldats de la paix et félicite la MINUAD pour sa contribution désintéressée à la recherche d'une paix durable au Soudan et au Darfour en particulier, en étroite coopération avec le gouvernement soudanais, et rend un hommage particulier aux pays contributeurs de troupes et de police de la MINUAD pour leurs sacrifices désintéressés dans la recherche d'un Darfour pacifique et sûr ;

Salue également les efforts déployés par le Gouvernement de transition et les Nations Unies dans l’établissement de la MINUATS en vertu du chapitre VI de la Charte des Nations Unies, aider le Soudan au cours de la période de transition d’une manière qui reflète l’appropriation nationale et conformément aux priorités du Soudan ;

Se déclare préoccupé par les problèmes de sécurité exacerbés par le retrait des troupes de la MINUAD au Darfour et exhorte le gouvernement du Soudan à accorder la priorité à la protection des civils par le déploiement des forces de sécurité nécessaires pour préserver les gains réalisés à ce jour, maintenir la loi et l’ordre, ainsi que la paix et la sécurité au Darfour ;

Exprime sa profonde préoccupation quant à la non-application de l’accord de paix par le mouvement Abdul Wahid Nur et condamne son infiltration et sa présence dans les camps des personnes déplacées en interne (PDI) qui menacent la sécurité des PDIP et, demande à cet égard au mouvement Abdul Wahid Nur de placer les intérêts suprêmes du pays et du peuple du Soudan au-dessus de tout, et de participer au processus de paix national sans aucune condition préalable et autres retards ;

Demande au Président de la Commission d’intensifier l’engagement avec les dirigeants du Gouvernement de transition et du Conseil Souverain pour assurer une sécurité adéquate dans les camps de déplacés et dans les zones environnantes afin de protéger les personnes déplacées contre les meurtres, les enlèvements et la violence sexuelle; et encourage également le gouvernement à veiller à ce que les besoins fondamentaux des personnes déplacées, tels que la nourriture, l’eau et les soins de santé, soient fournis de toute urgence;

Félicite le Soudan d’avoir accueilli un certain nombre de réfugiés des pays voisins et encourage la communauté internationale à continuer à fournir un soutien, en particulier aux besoins fondamentaux des réfugiés ;

Apprécie le soutien de la communauté internationale au Soudan dans le cadre de sa réforme économique et attend avec intérêt la convocation et les résultats de la réunion de haut niveau de Paris, prévue le 17 mai 2021, qui contribuera à relever les défis économiques auxquels le Soudan est confronté, y compris la question de l’allégement de la dette, tout en encourageant les partenaires internationaux à soutenir de façon soutenue et supplémentaire la reprise économique au Soudan ;

Demande au Soudan et au Soudan du Sud de poursuivre le dialogue et la coopération, avec le soutien de l’UA et de ses mécanismes pertinents, en coopération avec l’IGAD, pour trouver des solutions à l’amiable aux questions en suspens, y compris le statut de la région d’Abyei ;

Exprime sa gratitude aux autorités soudanaises pour avoir trouvé le temps d’interagir avec la délégation du CPS pendant la mission sur le terrain, ainsi qu’à tous les interlocuteurs, à savoir le Groupe africain des ambassadeurs, les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique), l’Union européenne (UE) et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’UNITAMS, ainsi que la MINUAD, et les représentants du camp de déplacés en interne d’AbuShouk;

Exprime également ses remerciements au Bureau de liaison de l’UA à Khartoum pour avoir facilité le bon déroulement de la mission sur le terrain et salue les efforts déployés par le Bureau de liaison pour promouvoir efficacement la visibilité de l’UA sur le terrain ; et demande au président de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour que l’Office dispose de toutes les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter plus efficacement de son mandat ; et